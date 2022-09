Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen caminha a passos largos para o bicampeonato mundial da Fórmula 1, em uma temporada muito mais tranquila do que a do ano passado, quando teve um confronto curva a curva com Lewis Hamilton.

Com um novo carro introduzido neste ano, a F1 tentou buscar (e ainda busca) um equilíbrio maior que o visto até o ano passado, além de mudanças como a introdução do teto orçamentário e uma nova distribuição de tempo de túnel de vento e desenvolvimento mais favoráveis às equipes que não forem tão bem no ano anterior.

Mas, qual é o tamanho da vantagem de Verstappen, em comparação aos anos de domínio da Mercedes, tão criticados pelos analistas e torcedores?

Atualmente, o atual campeão tem 116 pontos de vantagem sobre Charles Leclerc, faltando seis etapas para o término do campeonato. Quando se compara com essa mesma altura da competição, restando seis corridas para o final, Verstappen tem a maior pontuação em comparação a toda era híbrida, dominada pela Mercedes, e até nos anos de título de Sebastian Vettel na própria Red Bull.

Ano Pontos para o 2º faltando seis etapas 2021 8 2020 69 2019 65 2018 40 2017 28 2016 8 2015 41 2014 22 2013 60 2012 29 2011 112 2010 3

Mas, como nos últimos 12 campeonatos a F1 teve diferentes número de corridas, o que poderia não deixar a comparação justa, observamos as diferenças olhando sempre a pontuação após 16 etapas.

Neste caso, apenas em 2020 Hamilton teve uma diferença maior que a que Verstappen sustenta hoje. Vale lembrar que esta foi a temporada que o calendário foi altamente movimentado pela pandemia, sendo a 16ª etapa justamente a que o inglês se ausentou por causa da Covid-19. A mesma margem era vista em 2011, quando Vettel era o piloto da Red Bull.

Ano Pontos para o 2º após 16 etapas 2021 8 2020 127 2019 73 2018 50 2017 59 2016 23 2015 76 2014 17 2013 115 2012 6 2011 127 2010 14

