Depois de ver Verstappen vencer confortavelmente, apesar de ter largado em 13º na Bélgica há algumas semanas, o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, sugeriu que "estamos em uma situação em que o campeonato terminará na Europa, provavelmente".

E embora isso não seja mais possível - já que o GP da Rússia foi cancelado -, com mais uma vitória do holandês em casa, no GP da Holanda, e mais uma em território Ferrari, na Itália, o comentário exagerado de Wolff foi realmente uma prova de como o ritmo de Verstappen tinha quebrado a emoção da competição.

Depois que Charles Leclerc e Ferrari estiveram fortes no primeiro terço da temporada, Verstappen vem dominando as últimas corridas, privando o pouco que restou da batalha pelo título de 2022 de F1.

Com apenas 164 pontos em disputa nas últimas seis corridas, incluindo um fim de semana de sprint no Brasil, Verstappen já tem 116 pontos de vantagem sobre seu concorrente mais próximo, Leclerc, tornando já impossível (ou próximo) que tenhamos um final no campeonato mundial como o histórico em 2021. Tudo o que Verstappen precisa é de mais duas vitórias nas seis rodadas restantes para selar matematicamente o campeonato.

Verstappen poderia reivindicar o título já na próxima corrida em Singapura, quando ainda faltariam cinco corridas. Basta que ele "só" vença lá e que seu rival pelo título seja 9º ou pior, ou não some pontos.

Cenário 1: Verstappen vence em Singapura e Leclerc é 9º, 10º, fora do top 10 ou abandona

Situação depois de Itália Singapura Japão EUA México Brasil Abu Dhabi Pontos restantes 164 138 112 86 60 26 Verstappen 335 pontos 360 pontos se ganhar (campeão) Já campeão Já campeão Já campeão Já campeão Já campeão Diferença para Leclerc 116 pontos Se ele abandonar ou não somar, 141 pontos de diferença Se for 9º, 139 pontos. Se for 10º, 140 pontos Sem opções Sem opções Sem opções Sem opções Sem opções Este cenário é o mais extremo, mas... Verstappen vencer a próxima corrida não é ilógico, mas ele precisa de um resultado muito ruim de seu rival. Ele precisaria que Leclerc abandonasse pela quarta vez nesta temporada, ou algo para levá-lo ao pelotão do meio e terminar em nono ou pior. Quem sabe. Mas, se ele vencer com uma volta rápida em Singapura, bastaria para Leclerc ficar em 8º ou pior...

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1ª colocado, leva a vitória para a alegria da sua equipe no muro dos boxes Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Cenário 2: Das próximas duas corridas, Verstappen vence uma e é segundo ou terceiro em outra, mesmo que Leclerc seja o segundo em uma (incluindo a volta mais rápida) e ganhe a outra

Situação depois de Itália Singapura Japão EUA México Brasil Abu Dhabi Pontos restantes 164 138 112 86 60 26 Verstappen 335 pontos 360 pontos 378 se for 2º ou 375 se for 3º (campeão) Já campeão Já campeão Já campeão Já campeão Diferença para Leclerc 116 pontos 122 pontos se for 2º com a volta mais rápida 112 se ganhar e Verstappen for 3º ou 115 se ganhar e Verstappen for 2º Sem opções Sem opções Sem opções Sem opções

Essa é uma opção ainda um pouco difícil, mas muito provável. Verstappen tem 11 vitórias nesta temporada de 2022, cinco seguidas, então não seria surpreendente vê-lo vencer em Singapura. Se o fizer, no Japão será suficiente ser o segundo, ou um resultado pior se Leclerc não terminar em segundo em Singapura ou não vencer em Suzuka.

Porque se Verstappen vencer em Singapura e em Suzuka ele terminar em segundo, Leclerc, mesmo com uma volta rápida no Japão, só estaria com vantagem de 8 pontos, então a diferença permaneceria em 112, 113 ou 115, faltando 112 pontos. Será coroado então em 9 de outubro no país japonês?

Cenário 3: Verstappen ganha em Singapura e é segundo no Japão

Situação depois de Itália Singapura Japão EUA México Brasil Abu Dhabi Pontos restantes 164 138 112 86 60 26 Verstappen 335 pontos 360 pontos 378 (campeão) Já campeão Já campeão Já campeão Já campeão Diferença para Leclerc 116 pontos 122 pontos se ganhar e fizer a volta mais rápida 115 pontos se ganhar Sem opções Sem opções Sem opções Sem opções

Mesmo assim, passemos a outro menos favorável para o holandese, mas o mais possível. Em Monza, Verstappen conquistou sua 11ª vitória em 2022, e nosso segundo cenário é que a Red Bull domine em Singapura (25 pontos) e Leclerc seja o segundo (com ou sem volta mais rápida). Nesse caso, eles chegariam ao GP do Japão separados por 121 ou 122 pontos faltando 138, e aí bastaria para Verstappen perder menos de 16 pontos.

Etapa 4: Verstappen está no pódio em Singapura, Japão e Estados Unidos

Com três pódios para Verstappen em Singapura, Japão e Austin (mesmo sendo o terceiro e Leclerc vencendo os três), ele pode ser coroado no Circuito das Américas se o monegasco não somar pontos extras por volta mais rápida ou se Verstappen conquista os dois pontos extras nessas corridas. Ou diretamente se Verstappen for o segundo em vez do terceiro em uma dessas três corridas.

Situação depois de Itália Singapur Japão EUA México Brasil Abu Dhabi Pontos restantes 164 138 112 86 60 26 Verstappen 335 pontos 350 pontos (se for 3º) 365 pontos (se for 3º) 380 pontos (campeão sendo terceiro) Já campeão Já campeão Já campeão Diferença para Leclerc 116 pontos 106 pontos se ganhar 96 pontos se ganhar 86 pontos se ganhar Sem opções Sem opções Sem opções

De qualquer forma, para prolongar a espera até o Circuito das Américas em Austin, Leclerc precisa sair de Suzuka com uma diferença de menos de 112 pontos. Ou seja, a Ferrari não pode mais perder mais pontos e deve começar a reagir o quanto antes levando em conta que, com pontos iguais, a soma das vitórias de Verstappen faria pender a balança para o holandês.

Para que o campeonato dure até Austin ou mesmo México (na corrida do Autódromo Hermanos Rodríguez), o piloto da Ferrari deve começar logo a ultrapassar Verstappen em vez de abrir mão de mais terreno e tentar colocar um rival entre eles.

Além do México, há apenas 60 pontos em jogo no Brasil e Abu Dhabi, então, salvo uma reviravolta dramática, não parece provável que o rival de Verstappen dure tanto tempo.

Dado o domínio de Verstappen e Red Bull, nossa previsão é que o Japão seja o cenário mais provável para a segunda coroação do holandês. E que Leclerc só pode sonhar em estendê-lo para Austin. Mas se o Circuito das Américas pode sediar sua primeira celebração do título desde 2015 só parece depender do holandês ter problemas de confiabilidade em uma das próximas duas corridas.

Mas, apesar da liderança quase intransponível de Verstappen, o chefe da Red Bull, Christian Horner, não é complacente.

"Até que haja uma conclusão matemática para os campeonatos, nada é feito", disse ele, "então ainda há muitas corridas pela frente. Claramente as tabelas dos campeonatos parecem muito boas para nós. Mas nossa abordagem é metódica em cada uma delas para fazer a mesma coisa todo fim de semana, e acho que é assim que a equipe se mantém focada no trabalho em mãos.

"E no final, se você continuar a ter dias como os últimos domingos, a classificação e os pontos do campeonato mundial cuidam de si mesmos."

