Saiba quem estará no teste de jovens pilotos da F1 em Abu Dhabi

A temporada da Fórmula 1 chegou ao fim no domingo, mas o ano ainda não acabou. As equipes se preparam para o teste de jovens pilotos em Abu Dhabi nesta terça-feira.

Depois que as equipes concordaram em abandonar os planos de um teste de três dias, para cortar custos, um único dia no Circuito Yas Marina foi planejado para encerrar o ano.

O teste foi inicialmente listado como um teste de “jovens pilotos”, com os regulamentos citando que apenas os pilotos que têm duas largadas ou menos poderiam participar.

Mas após a decisão da FIA de permitir que Fernando Alonso participasse, a porta foi aberta para uma série de nomes conhecidos se juntarem à sessão, com as regras sendo ampliadas, para incluir qualquer piloto que não corresse em tempo integral na F1 neste ano.

As equipes poderiam inscrever dois carros para o teste na terça-feira. Aqui estão os pilotos que participarão do teste para jovens pilotos de F1 de Abu Dhabi

Mercedes: Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries

A Mercedes convidou seus pilotos de Fórmula E para participarem do teste de jovens pilotos em Abu Dhabi, nomeando Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries na semana passada.

Vandoorne é um dos pilotos que aproveitaram a permissão de Alonso, já que correu duas temporadas completas na F1 com a McLaren em 2017 e 2018, e fez um total de 41 corridas.

O belga não guia um carro de F1 em um evento oficial desde sua última aparição pela McLaren, mais de dois anos atrás, mas esteve perto de um retorno após o teste positivo de Lewis Hamilton para Covid-19.

Campeão de Fórmula 2 de 2019, de Vries, era um membro antigo do programa júnior da McLaren, mas nunca teve a chance de guiar um carro de F1, tornando o teste de terça-feira particularmente especial a ele.

Stoffel Vandoorne, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 and Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG in the garage Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Red Bull: Sebastien Buemi e Juri Vips

Piloto reserva da Red Bull, Sebastien Buemi é outro piloto cuja entrada no teste veio como resultado da de Alonso, tendo feito 55 corridas de F1 pela Toro Rosso no passado.

Buemi poderá usar o teste para correlacionar o carro RB16 com o que trabalhou no simulador, encerrando um ano agitado para o piloto suíço que venceu as 24 Horas de Le Mans pela terceira vez, além de correr no Campeonato Mundial de Endurance da FIA e Fórmula E.

Juri Vips é um piloto cuja presença cumpre o propósito do jovem piloto. O piloto da Estônia ganhou uma superlicença da FIA no início deste ano após completar 300 km de testes privados com a Red Bull, e foi piloto reserva nas últimas corridas.

Vips fez oito aparições na F2 este ano e correrá na categoria em tempo integral na próxima temporada.

McLaren: Ausente

A McLaren é uma das duas equipes que não comparecerão ao teste, por se opor à decisão de abrir o teste para pilotos não jovens.

A McLaren não tem nenhum piloto júnior em sem programa, o que a levou a decidir não entrar no teste em outubro, antes da mudança de decisão da FIA.

Racing Point: Ausente

A Racing Point se junta à McLaren para não comparecer ao teste, o que significa que fez sua última apresentação sob o atual nome antes de ser rebatizada como Aston Martin para o próximo ano.

O chefe da equipe, Otmar Szafnauer, foi particularmente franco, dizendo em Sakhir: “É um teste de jovens pilotos, e um bicampeão mundial com quase 40 anos para mim não é um jovem piloto”.

Renault: Fernando Alonso e Guanyu Zhou

Depois de ser objeto de muita polêmica nas últimas semanas, a Renault conseguiu o que queria no final, ao inscrever Fernando Alonso - 39 anos com 311 corridas de F1 - no teste de jovens pilotos.

Alonso fará seu retorno à F1 em 2021, depois de duas temporadas fora, e tem aumentado gradualmente os preparativos este ano, completando dois longos testes em um carro com especificações de 2018.

Ele conseguiu completar um dia de filmagem no carro 2020 da Renault em Barcelona há alguns meses, mas agora terá um teste adequado em Abu Dhabi.

O piloto líder da Renault Sport Academy, Guanyu Zhou, também participará do teste, tendo corrido em tempo integral na F2 este ano.

Fernando Alonso, Renault R25 Photo by: Renault Sport

Ferrari: Robert Shwartzman e Antonio Fuoco

A Ferrari esperava tentar ter Carlos Sainz para o teste se a FIA abrisse as regras completamente, mas em vez disso vai colocar dois de seus jovens pilotos.

Vencedor de corridas na F2, Shwartzman, testou uma Ferrari com especificações de 2018 no início deste ano ao lado de Mick Schumacher e Callum Ilott, e deveria participar do TL1 em Abu Dhabi com a Alfa Romeo antes que os planos mudassem.

Mas ele finalmente terá o gostinho de um carro de F1 de 2020 ao guiar a Ferrari SF1000 em Abu Dhabi ao lado de Fuoco, que se concentrou principalmente no trabalho de simulador este ano para a Ferrari.

AlphaTauri: Yuki Tsunoda e Marino Sato

A AlphaTauri ainda não anunciou Yuki Tsunoda em um de seus assentos de F1 para 2021, mas ele continuará seu desenvolvimento com outra aparição para a equipe na terça-feira.

Tsunoda ganhou sua superlicença da F1 com um forte final de temporada de F2 no Bahrein no início deste mês, e completou 300 km de corrida em um carro com especificações de 2018 em Ímola em novembro.

Isso lhe dará a chance de se familiarizar com o AT01 antes de sua estreia na F1 no próximo ano, compensando a quantidade reduzida de testes de pré-temporada.

Tsunoda terá a companhia do compatriota Marino Sato no segundo carro AlphaTauri, com o piloto de F2 pronto para desfrutar de sua estreia nas máquinas de F1.

Alfa Romeo: Robert Kubica e Callum Ilott

Robert Kubica irá coroar o seu primeiro ano com a Alfa Romeo como piloto reserva ao aparecer no teste, se beneficiando da mudança de regra. O piloto polonês participou de cinco sessões de TL1 este ano e parece pronto para continuar na função no próximo ano.

Ele terá a companhia de Callum Ilott, que terminou como vice-campeão da F2 este ano para Mick Schumacher, e deveria participar da TL1 com Haas em Nurburgring antes que o mau tempo causasse o cancelamento da sessão.

Ilott já confirmou que não retornará à F2 no ano que vem, tornando uma temporada em uma reserva ou uma função de teste na F1 um potencial próximo passo.

Haas: Mick Schumacher

Campeão da F2, Schumacher foi anunciado em um assento de 2021 da Haas pouco antes de seu título e teve sua primeira chance de guiar um dos carros da equipe em Abu Dhabi na semana passada, quando participou do TL1.

Schumacher será o único piloto a participar no teste da Haas. O futuro companheiro de equipe, Nikita Mazepin, não estará presente.

Mick Schumacher, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Williams: Jack Aitken e Roy Nissany

Depois de perder a chance de correr novamente em Abu Dhabi após a volta de Lewis Hamilton e o retorno de George Russell à Williams, Jack Aitken finalmente estará de volta ao cockpit do FW43 na terça-feira.

Aitken deveria entrar no teste de piloto jovem como parte de seu negócio como piloto reserva da Williams, e ainda seria elegível sob as regras originais. Na verdade, ele será o único piloto a participar do teste que já correu na F1 este ano.

Ele será acompanhado pelo piloto de desenvolvimento da Williams, Roy Nissany, que participou de três sessões de TL1 este ano para a equipe, junto de uma temporada completa na F2.

Confira a lista

Equipes Piloto 1 Piloto 2 Mercedes Stoffel Vandoorne Nyck de Vries Red Bull Sebastien Buemi Juri Vips Renault Fernando Alonso Guanyu Zhou Ferrari Robert Shwartzman Antonio Fuoco AlphaTauri Yuki Tsunoda Marino Sato Alfa Romeo Robert Kubica Callum Ilott Haas Mick Schumacher Williams Jack Aitken Roy Nissany

