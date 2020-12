A Fórmula 1 vive um momento de certo congelamento do regulamento dos carros, com os modelos de 2020 sendo essencialmente mantidos para 2021. A Red Bull acredita que 60% do RB16 deve ser mantido para o próximo ano e vê a oportunidade com otimismo, visando começar a temporada tão forte quanto terminou a atual.

A equipe austríaca tem uma tradição de terminar as temporadas mais forte do que começou, graças a um rápido desenvolvimento, mas sofre para manter esse momento no ano seguinte.

A vitória dominante de Max Verstappen no GP de Abu Dhabi após um começo difícil em 2020 parece uma repetição da história, mas a equipe acredita que dessa vez poderá quebrar o ciclo, iniciando 2021 com tudo.

A equipe acredita que, com todos sendo forçados a usar basicamente o mesmo chassi, ela pode construir um momento positivo. Christian Horner disse: "Espero que sim, porque não estamos começando do zero dessa vez".

"Obviamente uma grande porcentagem do carro é mantido, então nosso ponto de partida em Barcelona [pré-temporada, apesar de não estar confirmado ainda], será basicamente o mesmo de onde terminamos em Abu Dhabi com algumas atualizações".

"É a primeira vez que isso acontece na história da F1 e é por isso que chamamos o carro de RB16B, em vez de 17, porque há muito que será mantido. Provavelmente 60% do carro será o mesmo".

Apesar de um congelamento estrito do chassi para 2021, como parte da redução de gastos por conta da pandemia, há uma certa janela para desenvolvimentos.

Além das superfícies aerodinâmicas ficando livres para mudanças, as equipes podem usar duas fichas especiais de desenvolvimento para melhorar áreas particulares do carro. Mudanças mais fundamentais gastarão as duas fichas, enquanto áreas menores gastarão apenas uma.

"Temos a base de um carro decente. Acho que sabemos quais são nossas fraquezas comparadas aos nossos oponentes, então é nisso que vamos focar o desenvolvimento ao longo das férias".

"A Mercedes terá um pacote muito forte no próximo ano, não tenham dúvidas disso. Mas temos todas as informações, ferramentas e dados para fazermos o melhor trabalho possível".

O otimismo de Horner sobre construir em cima de sua forma atual vem em meio a uma busca de Max Verstappen para garantir que a Red Bull não perca a chance de melhorar carro e motor.

"Sabemos que precisamos trabalhar duro durante as férias para sermos melhores e mais fortes, porque não podemos confiar apenas em uma corrida", disse o holandês. "Sabemos que dá para melhorar muito o carro e há algumas áreas que precisam de um foco maior e não é apenas no carro, mas também na potência. Precisamos de mais".

"Espero que tenhamos aprendido com os últimos anos. Não fazemos isso de propósito, mas definitivamente vamos para as férias com uma boa impressão.

Horner também afirmou que a vitória em Yas Marina não pode ser atribuída apenas ao progresso com o carro, mas também o sólido trabalho de Verstappen.

"Max foi cirúrgico neste fim de semana. Ele fez um grande trabalho ao conquistar a pole, depois fez uma boa largada e manteve controle da corrida do início ao fim. Foi um trabalho inacreditável".

