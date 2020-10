A saída de Carlos Sainz Jr. da McLaren para a Ferrari em 2021 foi vista por muitos como um grande passo na carreira, já que a escuderia de Maranello não termina o mundial de construtores atrás da de Woking desde 2011 e consegue vitórias praticamente todos os anos. O que ninguém esperava era um desempenho abaixo da média dos italianos em 2020, o que fez a internet brincar com a pergunta: “Sainz está arrependido?”

A Ferrari passa por uma temporada difícil. Está em sexto lugar no mundial de construtores, bem atrás da rival Mercedes e superada pelas equipes do meio do pelotão. Isso inclui a McLaren, atual equipe atual do espanhol, que está em terceiro lugar na classificação, 32 pontos à frente da Ferrari.

Porém, Sainz disse que ri das piadas que chegam até ele e que gosta de algumas das brincadeiras engraçadas que os fãs fazem sobre os pilotos da Fórmula 1 na internet.

"Honestamente, eles podem rir o quanto quiserem", disse Sainz ao Autosport / Motorsport.com. “Eu acho que são realmente muito engraçadas, algumas delas [piadas].”

“Quando as piadas são sobre mim ou sobre os pilotos, sou o primeiro a rir e realmente gosto. Isso não significa que eles estão certos ou errados, é só que eles são engraçados. Acho que é essa a intenção."

Sainz sempre enfatizou que não tem medo de se mudar para a Ferrari, onde terá como companheiro o duas vezes vencedor de um GP, Charles Leclerc, no próximo ano.

Até a última corrida de 2020, Sainz continua empenhado em ajudar a McLaren a tentar vencer a luta do meio do pelotão pelo terceiro lugar no campeonato de construtores, à frente de Racing Point e Renault.

O foco de Sainz neste ano é tanta que ele ainda não encontrou um lugar para morar na Itália quando se mudar para a Ferrari, o espanhol prefere concentrar as energias em sua equipe atual.

“Minha equipe principalmente, mais do que eu, está tentando chegar ao objetivo”, disse Sainz.

“Como você sabe, ainda estou focado na minha temporada este ano, mas assim que acabar e eu estiver pensando no próximo, vou me mudar para a Itália quando eu achar conveniente.”

