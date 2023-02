Carregar reprodutor de áudio

Logan Sargeant será o primeiro piloto a representar os Estados Unidos em 16 anos, chegando em um momento crucial para o próprio esporte em sua terra natal. Em 2023 serão três corridas da Fórmula 1 no país do Tio Sam, em Miami, Austin e Las Vegas.

Além disso, a série Drive to Survive é apontada como a principal mola propulsora para o crescimento do interesse dos fãs.

Falando durante o evento de lançamento do novo carro da Williams para 2023, o piloto de 22 anos, nascido na Flórida, mas que desde os 16 anos foi tentar carreira na Europa, foi ousado quanto ao futuro da F1 em popularidade.

“Parece quase tão grande quanto a NASCAR e a Indy, se não maior”, disse Sargeant. “É difícil dizer sem ver os números, mas parece que está bastante popular, e isso é positivo.”

“Obviamente, há muitos fãs obstinados da Indy e da NASCAR que nem sempre gostam [de F1]”, disse Sargeant. “Mas acho que do jeito que o esporte está indo na América, será, se já não é, a maior em breve.”

O piloto pontuou as diferentes épocas em que a F1 esteve nos EUA e como o seu círculo de contatos reage atualmente.

“Para ser honesto, acho que naquela época ninguém realmente se importava, ninguém realmente entendia o que era”, disse ele. “É engraçado, as pessoas me mandam mensagens agora e dizem ‘ei, eu percebo o quão grande isso pode eventualmente ser ou o quão grande a F1 realmente foi’.

“É um mundo completamente diferente agora em termos da América. Todo mundo sabe o que é a F1 agora por lá. É bom ver a transição e espero que continue crescendo.”

“A F1 na América está claramente no auge e ainda está subindo, o que é extremamente positivo. Você pode ver quantas perguntas de amigos e familiares e como as pessoas estão curiosas sobre o esporte e isso mostra o quanto está crescendo na América.”

