A Sauber, que atualmente opera em conjunto com a Alfa Romeo na Fórmula 1, divulgou nesta quarta-feira planos para um novo programa de desenvolvimento de pilotos, que recebeu o nome de Academia Sauber, que já tem seus quatro primeiros nomes, incluindo Emmo Fittipaldi, filho do bicampeão Emerson.

A Academia, que trabalhará em conjunto com a equipe de kart da Sauber, tem como propósito formar um caminho para o desenvolvimento de um piloto, levando desde a base até o ápice do esporte a motor, formando as próximas gerações de pilotos da F1.

Além de Emmo, que ainda corre no kart mas já faz testes com carros de Fórmula, foram anunciados como os primeiros pilotos da Academia o campeão da F4 alemã Théo Pourchaire, o ex-piloto da equipe de kart da Sauber Dexter Patterson e o piloto da Fórmula Renault Eurocup Petr Ptacek.

Os quatro terão acesso à estrutura da Sauber e a um programa de desenvolvimento que correrá junto com suas atividades de pista ao longo de 2020. Entre as atividades previstas estão treinamento físico e mental, trabalho técnico com os engenheiros da equipe, media training e trabalho no simulador.

Frédéric Vasseur, CEO da Sauber e chefe da equipe Alfa Romeo falou sobre a importância da Academia para a Sauber.

"Investir em jovens talentos sempre foi uma parte central da filosofia da Sauber", disse Vasseur. Nossa Academia é apenas o projeto mais recente com o objetivo de descobrir e guiar as estrelas do futuro, dando a eles as ferramentas, a educação e os recursos necessários para obter o sucesso no mundo do automobilismo".

A Sauber é uma equipe com grande histórico de descobrir novos talentos no automobilismo. Nomes como Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Robert Kubica, Sergio Pérez e Kimi Raikkonen tiveram passagens pela equipe, dentro e fora da F1.

Emmo irá assumir uma vaga na equipe de kart da Sauber esse ano, correndo em campeonatos da classe OK-J. O piloto, que tem apenas 13 anos de idade, disse que ficou muito feliz por ser selecionado para integrar a Academia.

"Estou muito orgulhoso por ter sido selecionado pela Academia da Sauber ao lado desses três pilotos muito talentosos", disse Emmo. "Agora terei uma chance melhor de atingir meu sonho de me tornar um piloto de F1. A experiência da Sauber irá me ajudar a aprender mais rápido. Quando olho para a história da Sauber e os grandes pilotos que eles ajudaram, agradeço a Deus por essa oportunidade incrível".

Já Emerson, pai de Emmo, disse que vê o filho construindo uma fundação sólida para atingir seu sonho de correr na F1.

"Ele será guiado pela Sauber, uma organização com um prestígio e experiência excepcional no automobilismo", disse o bicampeão. "Emmo está construindo uma fundação sólida que o ajudará a atingir seu sonho de correr na F1".

"Eu conheço Vasseur e Beat Zehnder [gerente da Sauber] há muitos anos. Com o conhecimento e reputação deles, eu estou confiante que eles fornecerão ao Emmo o caminho correto para uma carreira bem sucedida dentro e fora das pistas. Estou muito feliz e agradeço a Deus pela oportunidade", concluiu Emerson.

GALERIA: Imagens do teste de Emmo Fittipaldi com carro de F4

Galeria Lista Emerson Fittipaldi Jr. testing a Formula 4 car 1 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. testing a Formula 4 car 2 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. testing a Formula 4 car 3 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. testing a Formula 4 car 4 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. testing a Formula 4 car 5 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. 6 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. 7 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. 8 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. 9 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. 10 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi and Emerson Fittipaldi Jr. 11 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi and Emerson Fittipaldi Jr. 12 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi 13 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi 14 / 14 Foto de: Robert Lyon

