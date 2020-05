O que começou como uma aventura pessoa, há 50 anos, para Peter Sauber, em 15 de maio de 1970, acabou se tornando uma das instituições mais lembradas da Fórmula 1. Apesar de ter apenas uma vitória na categoria em sua história, a Sauber deixou sua marca na categoria por ser a porta de entrada para muitos futuros campeões.

O carro esportivo C1 (C de Christine, esposa de Peter), foi o primeiro veículo criado e registrado pela equipe PP Sauber AG, no campeonato suíço de especialidades e, com isso, construiu uma reputação devido às suas vitórias.

Mais tarde, Sauber estabeleceu seu nome no mundo dos carros esportivos ao lado da Mercedes-Benz, onde ele contribuiu para a promoção de Michael Schumacher, até sua equipe chegar na F1 na temporada de 1993, criando uma reputação no paddock de ser um homem com olhar clínico, encontrando os jovens talentos que mereciam uma chance.

"É uma ótima equipe, acho que Peter Sauber tem um ótimo olho para detectar jovens talentos", disse Sergio Pérez em entrevista ao Motorsport.com. "A equipe também herdou esse dom".

Para Checo, um momento especial que vem à mente com a Sauber é um que é compartilhado por outros pilotos, como Sebastian Vettel, que estreou na F1 com a equipe nos Estados Unidos em 2007: quando entrou no carro pela primeira vez.

"Minha melhor memória com eles é, sem dúvida, minha estreia", disse o mexicano, que, em 2011, recebeu a oportunidade da equipe suíça, o que significou uma quebra de 30 anos sem um piloto mexicano no grid da F1.

Pérez é um dos pupilos de destaque da equipe, com seus três pódios em 2012, o maior número da casa de Peter Sauber. Ele se juntou a Johnny Herbert e Heinz-Harald Frentzen, cada um com dois, assim como Kamui Kobayashi, Nick Heidfeld e Jean Alesi, com um cada.

O polonês Robert Kubica pode se considerar em outra esfera, tendo conquistado a única vitória da equipe no GP do Canadá de 2008, quando a equipe corria com o nome de BMW Sauber.

Apesar de não ter conquistado um pódio, Kimi Raikkonen também tem um lugar especial na equipe, por ser um exemplo claro do olhar clínico de Peter Sabuer.

Com apenas 23 corridas nas costas, os suíços apostaram nele e o levaram para a F1, de onde ele saltou para a McLaren e, em seguida, na Ferrari, onde conquistou o mundial de 2007, o último título de pilotos da Ferrari até aqui.

O último de seus legados para o grid da F1 é Charles Leclerc, criado sob o abrigo da casa de Hinwill e que agora é o piloto principal da Ferrari.

Embora o nome da Sauber não exista mais no grid da F1 após o acordo assinado com a Alfa Romeo, nos livros de história a equipe ficará por toda a eternidade como a equipe que permitiu aos novatos mostrar seu talento.

GALERIA: Os pilotos que correram pela Sauber na F1

Galeria Lista Marcus Ericsson 1 / 28 Foto de: Sutton Motorsport Images Heinz-Harald Frentzen 2 / 28 Foto de: Nikki Reynolds Felipe Massa 3 / 28 Foto de: Sauber Petronas Nick Heidfeld 4 / 28 Foto de: LAT Images Johnny Herbert 5 / 28 Foto de: Sutton Motorsport Images Felipe Nasr 6 / 28 Foto de: XPB Images Kamui Kobayashi 7 / 28 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Esteban Gutierrez 8 / 28 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez 9 / 28 Foto de: LAT Images Pedro Diniz 10 / 28 Foto de: LAT Images Jean Alesi 11 / 28 Foto de: XPB Images Karl Wendlinger 12 / 28 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Charles Leclerc 13 / 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Adrian Sutil 14 / 28 Foto de: XPB Images Pascal Wehrlein 15 / 28 Foto de: Sutton Motorsport Images Giancarlo Fisichella 16 / 28 Foto de: Sauber Petronas Jacques Villeneuve 17 / 28 Foto de: Mark Gledhill Mika Salo 18 / 28 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Nico Hulkenberg, 19 / 28 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Jean-Christophe Boullion 20 / 28 Foto de: LAT Images Kimi Raikkonen 21 / 28 Foto de: Sutton Motorsport Images Andrea De Cesaris 22 / 28 Foto de: Sutton Motorsport Images Gianni Morbidelli 23 / 28 Foto de: LAT Images Nicola Larini 24 / 28 Foto de: LAT Images Norberto Fontana 25 / 28 Foto de: Sutton Motorsport Images Antonio Giovinazzi 26 / 28 Foto de: XPB Images Pedro de la Rosa 27 / 28 Foto de: XPB Images Sebastian Vettel 28 / 28 Foto de: Sutton Motorsport Images

Veja também todos os carros da história da Sauber na F1

Galeria Lista 1993: Sauber-Ilmor C12 1 / 26 Foto de: LAT Images Pilotos JJ Lehto, Karl Wendlinger JJ Lehto, Karl Wendlinger 1994: Sauber-Mercedes C13 2 / 26 Foto de: LAT Images Pilotos Andrea de Cesaris, Heinz-Harald Frentzen, JJ Lehto, Karl Wendlinger Andrea de Cesaris, Heinz-Harald Frentzen, JJ Lehto, Karl Wendlinger 1995: Sauber-Ford C14 3 / 26 Foto de: LAT Images Pilotos Jean-Christophe Boullion, Heinz-Harald Frentzen, Karl Wendlinger Jean-Christophe Boullion, Heinz-Harald Frentzen, Karl Wendlinger 1996: Sauber-Ford C15 4 / 26 Foto de: LAT Images Pilotos Heinz-Harald Frentzen, Johnny Herbert Heinz-Harald Frentzen, Johnny Herbert 1997: Sauber-Ferrari C16 5 / 26 Foto de: LAT Images Pilotos Norberto Fontana, Johnny Herbert, Nicola Larini, Gianni Morbidelli Norberto Fontana, Johnny Herbert, Nicola Larini, Gianni Morbidelli 1998: Sauber-Ferrari C17 6 / 26 Foto de: LAT Images Pilotos Jean Alesi, Johnny Herbert Jean Alesi, Johnny Herbert 1999: Sauber-Ferrari C18 7 / 26 Foto de: LAT Images Pilotos Jean Alesi, Pedro Diniz Jean Alesi, Pedro Diniz 2000: Sauber-Ferrari C19 8 / 26 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Pilotos Pedro Diniz, Mika Salo Pedro Diniz, Mika Salo 2001: Sauber-Ferrari C20 9 / 26 Foto de: Sauber Petronas Pilotos Nick Heidfeld, Kimi Räikkönen Nick Heidfeld, Kimi Räikkönen 2002: Sauber-Ferrari C21 10 / 26 Foto de: Sauber Petronas Pilotos Heinz-Harald Frentzen, Nick Heidfeld, Felipe Massa Heinz-Harald Frentzen, Nick Heidfeld, Felipe Massa 2003: Sauber-Ferrari C22 11 / 26 Foto de: Sauber Petronas Pilotos Heinz-Harald Frentzen, Nick Heidfeld Heinz-Harald Frentzen, Nick Heidfeld 2004: Sauber-Ferrari C23 12 / 26 Foto de: Bridgestone Corporation Pilotos Giancarlo Fisichella, Felipe Massa Giancarlo Fisichella, Felipe Massa 2005: Sauber-Ferrari C24 13 / 26 Foto de: Sauber Petronas Pilotos Felipe Massa, Jacques Villeneuve Felipe Massa, Jacques Villeneuve 2006: BMW-Sauber F1.06 14 / 26 Foto de: Alessio Morgese Pilotos Nick Heidfeld, Robert Kubica, Jacques Villeneuve Nick Heidfeld, Robert Kubica, Jacques Villeneuve 2007: BMW-Sauber F1.07 15 / 26 Foto de: Alessio Morgese Pilotos Nick Heidfeld, Robert Kubica Nick Heidfeld, Robert Kubica 2008: BMW-Sauber F1.08 16 / 26 Foto de: Dave Dyer Pilotos Nick Heidfeld, Robert Kubica Nick Heidfeld, Robert Kubica 2009: BMW-Sauber F1.09 17 / 26 Foto de: Xavier Bonilla Gongora Pilotos Nick Heidfeld, Robert Kubica Nick Heidfeld, Robert Kubica 2010: Sauber-Ferrari C29 18 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos Kamui Kobayashi, Pedro de la Rosa Kamui Kobayashi, Pedro de la Rosa 2011: Sauber-Ferrari C30 19 / 26 Foto de: Alessio Morgese Pilotos Kamui Kobayashi, Sergio Perez Kamui Kobayashi, Sergio Perez 2012: Sauber-Ferrari C31 20 / 26 Foto de: Rainier Ehrhardt Pilotos Kamui Kobayashi, Sergio Perez Kamui Kobayashi, Sergio Perez 2013: Sauber-Ferrari C32 21 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos Esteban Gutiérrez, Nico Hülkenberg Esteban Gutiérrez, Nico Hülkenberg 2014: Sauber-Ferrari C33 22 / 26 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Pilotos Esteban Gutiérrez, Adrian Sutil Esteban Gutiérrez, Adrian Sutil 2015: Sauber-Ferrari C34 23 / 26 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Pilotos Marcus Ericsson, Felipe Nasr Marcus Ericsson, Felipe Nasr 2016: Sauber-Ferrari C35 24 / 26 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pilotos Marcus Ericsson, Felipe Nasr Marcus Ericsson, Felipe Nasr 2017: Sauber-Ferrari C36 25 / 26 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Marcus Ericsson, Antonio Giovinazzi, Pascal Wehrlein Marcus Ericsson, Antonio Giovinazzi, Pascal Wehrlein 2018: Sauber-Alfa-Romeo C37 26 / 26 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Pilotos Marcus Ericsson, Charles Leclerc Marcus Ericsson, Charles Leclerc

VÍDEO: Reginaldo Leme avalia dupla da Ferrari e futuro de Vettel na F1

PODCAST - Interlagos 80 anos: templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?