No próximo domingo, a Fórmula 1 realiza o GP de Sakhir, segunda corrida deste ano no Bahrein e a penúltima etapa da temporada 2020. Com os títulos de pilotos e construtores decididos, todos os olhos se voltam ao segundo colocado do campeonato: Valtteri Bottas.

O piloto finlandês da Mercedes vê a aproximação do rival Max Verstappen, holandês da Red Bull, e será testado frente a um novo 'companheiro': o britânico George Russell, que substitui o compatriota Lewis Hamilton no time heptacampeão.

O jovem foi liberado pela Williams para correr na vaga do recordista de vitórias da F1, que contraiu coronavírus. Assim, Bottas terá dupla pressão no traçado externo do Bahrein: pontuar bem para garantir o vice-campeonato e não perder para um parceiro bem menos experiente.

Entretanto, há muito mais em jogo no GP de Sakhir, com batalhas interessantes entre equipes e pilotos, inclusive novatos, com destaque para o brasileiro Pietro Fittipaldi, reserva alçado a titular da Haas. É o que o Motorsport.com te mostra abaixo:

Moral de Bottas em jogo

Além da briga com Verstappen pelo vice-campeonato, Bottas precisa restabelecer sua moral, altamente abalada nas últimas provas, especialmente no GP da Turquia. Caso perca para Russell, que estreia na Mercedes e chegou na F1 em 2019, será um fiasco para o finlandês.

Briga pelo vice-campeonato

Verstappen não tem nada a ver com a pressão sofrida por Bottas, mas tentará se aproveitar para ficar mais perto do vice. Atualmente, o finlandês tem 201 pontos, contra 189 do holandês. Ainda há 52 pontos em jogo até o GP de Abu Dhabi, de modo que o panorama pode mudar.

Futuro de Pietro Fittipaldi

Reserva da Haas, o brasileiro fará sua estreia na F1, mas já se sabe que não será efetivado em 2021, já que a equipe terá o alemão Mick Schumacher e o russo Nikita Mazepin como pilotos. Entretanto, Fittipaldi pode colher bons frutos se destacar. Seja para ficar como reserva ou não.

Busca da Renault pelo Top 3

A equipe francesa evoluiu ao longo da temporada, mas precisa reagir em Sakhir para seguir na briga pelo 'pódio' entre os construtores. Atualmente, o time amarelo tem 144 pontos, contra 154 da Racing Point e 171 da McLaren. A Renault tem de brilhar para seguir no páreo.

Ferrari quer evitar vexame

Se a rival da França sonha alto, a escuderia italiana tenta escapar de um fiasco. Atualmente, a Ferrari soma 131 pontos e é a sexta entre as equipes. Caso a posição se confirme, será a segunda pior posição do time de Maranello na história. Em 1980, ficou no 10º posto.

Todas as notícias sobre o GP de Sakhir de F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!