Kimi Raikkonen acredita que o calendário da Fórmula 1 de 2022 corre o risco de pressionar demais o staff da categoria. Depois que a temporada de 2021 foi reduzida para 22 corridas, a série voltou para um cronograma de 23 provas programadas para o próximo ano, incluindo duas rodadas triplas.

A primeira será logo após a pausa de agosto, com os GPs da Bélgica, Holanda e Itália, assim como este ano. Já a segunda promete ser mais desafiadora do ponto de vista logístico, com visitas à Rússia, Singapura e Japão de forma consecutiva.

Raikkonen não será afetado por este calendário difícil, já que se aposentará da F1 no final da atual temporada, mas ele teme que todos os outros sofram esgotamento.

"Isso vai consumir muitas pessoas e não vai ser bom para ninguém", disse o finlandês ao GPFans. "Talvez seja bom ter muitas corridas como espectador, mas é muito difícil para as pessoas que fazem a maior parte do trabalho."

"Tem que haver uma maneira melhor de fazer isso. Algumas equipes não têm a opção de contratar mais gente porque não têm dinheiro. É um pouco difícil", acrescentou.

Como o piloto mais experiente no grid, Raikkonen correu em um momento em que o calendário foi expandido desde sua primeira temporada em 2001 com apenas 17 corridas, mas os pilotos faziam muitos testes entre as etapas na época. Portanto, o cronograma ainda era desafiador.

Não houve rodada tripla F1 até 2018, um conceito que as equipes não gostavam muito naquela época. No entanto, em 2020 e 2021, elas voltaram a ser executadas durante o período de pandemia.

"Haviam testes entre as corridas, então acho que é melhor fazer mais provas do que testar alguns dias e depois ir para outras", disse Raikkonen a respeito do calendário no início de sua carreira. Então eu não acho que era mais fácil."

"Atualmente, fiquei em casa entre todos os GPs na rodada tripla, então fiquei em casa dois dias, mas aproveitei meu tempo e não tive problemas com o jet lag, mas os mecânicos e muitas pessoas trabalham muitas horas", concluiu.

