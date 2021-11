Felipe Massa encerrou sua carreira na Fórmula 1 pela Williams e, como não poderia ser diferente, teve contato com Sir Frank Williams, que nos deixou neste domingo (28). O brasileiro saiu da Ferrari em 2013 para a equipe britânica, onde contribuiu para o ressurgimento da escuderia na época com cinco pódios e uma pole position.

Neste dia de luto para a categoria e o automobilismo, o piloto gravou uma mensagem deixando seus sentimentos à família e ao lendário dirigente, com quem aprendeu muito e teve o privilégio de trabalhar.

"Hoje recebemos a notícia do falecimento de Frank Williams. Um cara, uma lenda do esporte, da Fórmula 1 e do automobilismo, que eu tive a sorte de trabalhar junto e aprender tantas coisas que ele me passou", comentou Massa. "Então, para mim, vai um sentimento por tudo aquilo que você fez e foi. Vou sentir muita falta do senhor e dos conselhos que me passava."

"Ele estava sempre preocupado em perguntar onde estava o problema do carro para a gente solucionar e o que a gente faria, então nunca vou esquecer do trabalho que tivemos juntos e a mudança que conseguimos na Williams. Tenho certeza que Deus te recebe de braços abertos por tudo que você fez e a pessoa que é."

Confira o depoimento completo de Felipe Massa

