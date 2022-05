Piloto alemão ex-F1 detona Vettel e sugere ida de Seb para creche

Carregar reprodutor de áudio

No fim de semana do GP de Miami, o alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin, protestou (veja foto acima) contra novas diretrizes de segurança da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que agora inspeciona as roupas íntimas dos competidores da Fórmula 1 a fim de se certificar que são feitas com tecidos anti-chamas. E um compatriota do tetracampeão mundial não gostou nada do comportamento de 'Seb' na Flórida. Trata-se de Christian Danner, ex-piloto da categoria.

Segundo o ex-representante de Zakspeed, Osella, Arrows e Rial na F1, na qual correu entre 1985–1987 e em 1989, o comportamento de Vettel pertence ao "berçário" e a Aston Martin deveria enviar o alemão para lá por um tempo.

"Ele faz as coisas de maneiras estranhas e eu não consigo entender", disse Danner. “Eu tenho que dizer que é um comportamento de jardim de infância tirar sarro da regra da roupa íntima e sair para o pit lane assim.”

"Se eu fosse o chefe da equipe, diria a ele para tirar duas semanas de folga e ir para onde ele pertence, ou seja, uma creche. Depois que ele terminar lá, ele pode ir para o paddock novamente." afirmou.

"Conheço muitos pilotos que tiveram carros ruins em suas carreiras", ponderou Christian sobre a atual máquina dada pela Aston Martin ao tetracampeão mundial. "Eles correram no pit lane de cueca? Não."

"Seb ainda é um bom piloto. Mas ele mudou nos últimos anos e não está mais tão focado. Há milhares de outras coisas que o preocupam. Não tenho nada contra o envolvimento dele em políticas ambientais... Mas é um privilégio pilotar um F1 e muitos esquecem disso", completou.

