Sem etapa em 2022, F1 confirma renovação com GP da China até 2025

A Fórmula 1 confirmou nesta sexta (05) a extensão do contrato para a realização do GP da China em Xangai até 2025, mesmo com a prova não constando no calendário da temporada 2022.

Em 2020, a China foi a primeira corrida a sair do calendário por conta da pandemia, e não integrou a programação nem na nova versão do ano passado e nem agora em 2021.

Com as restrições internacionais de viagem ainda bem ferrenhas no país, com a China tentando conter o impacto da Covid-19, a F1 optou por manter a prova fora do calendário de 2022, em busca de evitar novos cancelamentos.

Mas apesar da sua ausência, que chegará a três anos, a F1 sempre considerou o mercado chinês como muito importante para a categoria, o que foi fundamental para a extensão do contrato.

"Essa é uma ótima notícia para nossos fãs na China, e estamos felizes por anunciar esse acordo que nos manterá correndo em Xangai até 2025", disse Stefano Domenicali, CEO da F1. "Nossa parceria com o promotor Juss Sports é incrivelmente forte e mal podemos esperar para manter esse relacionamento a longo prazo".

"Enquanto estamos todos desapontados por não podermos incluir a China no calendário de 2022 por conta das condições da pandemia, a China será incluída novamente no calendário assim que possível e mal podemos esperar para vermos os fãs novamente".

A China realizou o primeiro GP em Xangai em 2004 e, desde então, a popularidade da F1 no país vem crescendo consideravelmente. Enquanto a F1 vem focando em aumentar a presença nos Estados Unidos em anos recentes, também está ciente da importância do mercado asiático para equipes e patrocinadores.

Xangai vinha ocupando uma vaga no começo do campeonato e, caso retorne em 2023, deve manter a posição. Para 2022, a F1 anunciou um calendário de 23 etapas e está relutante em aumentar esse número. Com isso, um retorno da China no próximo ano teria que acontecer com o cancelamento de algum GP já confirmado.

