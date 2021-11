George Russell será forçado a cumprir uma penalidade de cinco posições no grid para o GP da Cidade do México, depois que seu carro foi atingido por problemas na caixa de câmbio no treino desta sexta-feira.

Russell começou o dia com uma ‘caixa de câmbio de sexta-feira’ de alta quilometragem, mas depois de um problema com no Treino Livre 1, a equipe optou por instalar sua unidade de corrida, que normalmente não seria usada até sábado.

No entanto, ela também sofreu um problema no início do TL2, forçando Russell a perder a maior parte da sessão depois de se arrastar de volta aos boxes. A equipe rapidamente determinou que não poderia ser usada pelo resto do fim de semana de corrida, e não havia escolha a não ser instalar uma nova caixa de câmbio para o sábado, provocando uma penalidade no grid.

A penalidade de Russell veio imediatamente após ele ter mudado a unidade de potência e largado do fundo do grid no GP dos Estados Unidos.

“Excepcionalmente, encontramos vários problemas na caixa de câmbio hoje e, consequentemente, tivemos que pegar uma nova que nos dará uma penalidade de grid”, disse Russell. “Não é o ideal, mas é domingo onde os pontos são atribuídos. Por outro lado, o TL1 foi uma sessão forte para nós.”

