Apesar de uma dobradinha da Mercedes no primeiro treino livre para o GP do México de Fórmula 1, Lewis Hamilton não conseguiu se aproximar de Max Verstappen no segundo treino, considerado o mais importante do dia.

No final, Verstappen foi o líder, tendo Valtteri Bottas na segunda colocação e Hamilton ‘apenas’ em terceiro, a 0s509 do holandês. Ao final do treino, o vice-líder do campeonato esclareceu o que pode estar errado em seu carro.

“De um modo geral, o carro está ok, não tivemos nenhum grande problema”, disse Hamilton. “Acho que estamos dando absolutamente tudo o que temos. E acho que foi só. Eles foram mais rápidos do que nós no momento.”

“Não temos preocupações reais. Estamos apenas aperfeiçoando nossa configuração e apenas tentando melhorá-la. Mas estamos sem força aerodinâmica, o que é provavelmente o motivo pelo qual temos a diferença de meio segundo entre nós.

Já Verstappen, foi só elogios ao carro da Red Bull, afirmando que a situação da pista no primeiro treino o atrapalhou.

“Foi um dia muito bom. É claro que sempre tentamos melhorar o carro, tentando fazer com que pareça melhor. No TL1 a pista estava muito suja, então no TL2 isso já estava um pouco melhor. Parece que o carro está funcionando muito bem. Temos algumas coisas, é claro, para olhar, nunca estamos felizes e sempre tentaremos melhorar.”

