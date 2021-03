F1: Bottas relembra 'desrespeito' à Mercedes para bater Hamilton

Valtteri Bottas é um dos destaques de Drive to Survive (Dirigir para Viver), série documental da Netflix sobre a Fórmula 1. A atração teve sua terceira temporada lançada nesta sexta-feira e mostra como o finlandês resolveu ignorar ordem da equipe Mercedes a fim de se colocar em uma melhor posição de largada para bater o companheiro Lewis Hamilton no GP da Rússia de 2020, quando deu o troco no britânico após deixá-lo vencer em Sóchi em 2018.

“Em todas as outras pistas do calendário, a melhor posição para começar é a primeira ou a segunda, mas acho que, nesta pista, se quer ganhar a corrida, é melhor ser primeiro ou terceiro na largada”, explicou Bottas.

“É quase 1km (de reta) após a primeira curva. Se você está seguindo um carro, há menos arrasto, então vai mais rápido na reta. É uma grande vantagem", disse o finlandês, que deu vácuo para o holandês Max Verstappen, classificado em segundo com a Red Bull.

“Nesta pista, eu sei que, se você não começa na pole, você precisa começar em terceiro. Para vencer Lewis, eu sempre corro forte, justo, mas às vezes é tipo: f ***-se.. Depois de Sóchi 2018, percebi que você precisava aproveitar todas as oportunidades.”

“Não entendi por que a equipe ficou decepcionada por eu ter ficado em terceiro. Todos sabiam que o terceiro lugar era melhor do que o segundo. Se eu fiz de propósito, só eu sei, mas não teria entrado neste esporte se não fosse egoísta em alguns momentos”, ponderou.

O argumento de Bottas veio após o chefe da Mercedes, Toto Wolff, questionar o fato de o finlandês ter dado vácuo para Verstappen. “Estamos tentando chegar o mais perto possível da perfeição, mas, às vezes, os objetivos dos pilotos podem ser diferentes dos da equipe.”

