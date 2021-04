Na manhã desta sexta-feira, foram realizados os dois primeiros treinos livres para o GP da Emilia Romagna, em Ímola, a segunda corrida da temporada 2021 da Fórmula 1, com a Mercedes conquistando uma dobradinha nas duas sessões e com Valtteri Bottas à frente de Lewis Hamilton em ambas.

Por isso, o SEXTA-LIVRE aborda os principais destaques do dia na pista italiana. O programa, apresentado por Carlos Costa e comentado por Guilherme Longo, analisa os acontecimentos do dia e projeta o que podemos esperar na classificação do sábado.

