A sexta-feira foi agitada em Interlagos, na preparação para a corrida sprint deste sábado, que define o grid de largada para o GP de São Paulo de Fórmula 1. Antes mesmo do classificatório, foi confirmada a informação de que Lewis Hamilton terá uma punição de cinco posições no grid, o que muda seus planos no autódromo paulistano. Mais tarde, a definição da ordem do grid para a minicorrida deste sábado, com o britânico da Mercedes largando em primeiro.

O SEXTA-LIVRE chega para repercutir tudo o que rolou, com foco especial para a sprint, com a participação dos repórteres do Motorsport.com Erick Gabriel e Guilherme Longo. Assista, curta o vídeo, compartilhe e também comente, além de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades! ;D

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: