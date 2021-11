Rubens Barrichello estará na transmissão do GP de São Paulo de Fórmula 1 pela Band e voltará a participar da cobertura da categoria máxima após sua saída da Globo em 2014, onde fazia entrevistas e reportagens no grid de largada, figurinha carimbada antes das corridas. Para ele, "nunca deixou de sair" do paddock.

Convidado pela emissora paulista a participar da etapa de Interlagos de 2021, o ex-piloto da categoria máxima anunciou sua presença no evento em live com o jornalista do canal Reginaldo Leme e falou ao Motorsport.com sobre suas expectativas para a volta da divisão ao Brasil.

"Eu tenho tanto carinho aqui que parece que nunca deixei de sair", disse ele. "É legal demais, adoro estar aqui. É um prazer enorme e eu nunca vou deixar de viver a Fórmula 1. Quem sabe um Barrichello não chega aí", acrescentou, lembrando de seu filho Dudu que atualmente corre na Fórmula Regional Europeia.

Rubinho também elogiou a equipe de transmissão da Band e explicou qual será sua 'função' na cobertura do GP de São Paulo

"Na verdade, a gente tem já um grupo muito bom, com o Serginho [Maurício], Reginaldo, Felipe [Giaffone], a Mari [Becker] e o Max [Wilson]. Eu chego com aquele olhar de quem viu de fora, uma pitadinha de alguma coisa."

"Por exemplo, eu falei: 'o Sainz pode atender a gente no grid', e eu vou estar lá, que era uma das coisas que mais gostava de fazer. Então estou repetindo isso."

A previsão do tempo indica leves chances de termos corridas molhadas, tanto a sprint no sábado quanto a principal no domingo, mas para Barrichello, não dá para prever o clima, como de costume em São Paulo.

"Temos que esperar o que vai acontecer, porque não dá para saber", comentou o piloto. "É como se o vento estivesse mudando e isso vai modificando o fim de semana. Tinha chuva para todo o evento e agora não tem mais. Então, vamos esperar."

F1 2021: Hamilton PUNIDO, Verstappen REJEITA dicas de PIQUET e ATRASOS em SP | DIRETO DO PADDOCK

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: