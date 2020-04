Com as previsões de retomada da Fórmula 1 para julho, com provas em Silverstone e no Red Bull Ring, o único formato possível para a realização dos GPs nesse período seria com portões fechados. E, nesta segunda, a direção do circuito britânico confirmou que, caso a prova vá adiante, ela acontecerá sem a presença dos fãs.

A informação foi confirmada com uma carta enviada às pessoas que já haviam comprado ingressos para o GP. Apesar de ainda não ter sido confirmado, a pista deve receber duas provas, após duas corridas de abertura de temporada na Áustria.

"Estou extremamente desapontado por ter que confirmar que não poderemos realizar a edição desse ano do GP da Grã-Bretanha em Silverstone na frente de nossos fãs", disse Stuart Pringle, diretor do circuito.

"Nós adiamos essa decisão o máximo possível, mas está claro que, com as condições atuais no país e as normas do governo que estão em vigor, que um GP sob condições normais não será possível".

"Nossas obrigações de proteger a saúde e segurança de todos envolvidos na preparação e realização do evento, nossos fiscais voluntário e, claro, nossos fãs incríveis, significam que essa é a melhor decisão a ser tomada, a mais segura e a única possível".

No final do comunicado, Pringle acrescentou uma nova informação: "Quero confirmar também que, no próximo ano, pretendemos distribuir ingressos para o evento ao Sistema Nacional de Saúde e outras pessoas que estão colocando sua vida em risco para nos proteger nesse momento desafiador. Ninguém pode ter dúvida do quanto devemos a eles por isso".

Confira como o coronavírus tem afetado o calendário do esporte a motor pelo mundo

Galeria Lista Uma das primeiras aparições do coronavírus no esporte a motor veio com o adiamento da etapa de Sanya, da Fórmula E. 1 / 33 Foto de: FIA Formula E A Fórmula 1 adiou o GP da China pelo mesmo motivo. 2 / 33 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Com o crescente aumento de casos do Covid-19, o GP do Bahrein chegou a ser confirmado, mas sem presença de público. 3 / 33 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images A MotoGP, a maior categoria das duas rodas do mundo, chegou a realizar a primeira etapa no Catar, mas apenas com a Moto2 e Moto3. 4 / 33 Foto de: Akhil Puthiyedath Mais tarde, as etapas da Tailândia, Estados Unidos, Argentina, Espanha e França também foram suspensas, com adiamento 5 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images No início de abril, a MotoGP confirmou também o adiamento dos GPs da Itália e da Catalunha, dois dos países mais afetados pela pandemia, além do GP da Alemanha 6 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images A MotoGP também precisou adiar os GPs da Holanda e da Finlândia, devido às restrições do governo local e pela falta de homologação da pista do país escandinavo. A visão mais otimista da Dorna Sports coloca o início da temporada na República Tcheca em agosto 7 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images A Fórmula E anunciou a suspensão da temporada por dois meses: os ePrix de Paris e Seul foram adiados. 8 / 33 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Em abril, a Fórmula E confirmou a extensão da paralisação do campeonato até o final de junho e o adiamento do ePrix de Berlim. As provas de Nova York e Londres se tornaram dúvidas 9 / 33 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images O GP da Austrália de F1 estava previsto para acontecer, com presença de público e tudo. 10 / 33 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Um funcionário da McLaren testou positivo para o Covid-19 e a equipe decidiu não participar do evento. 11 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton criticou a decisão da categoria, dizendo que era chocante todos estarem ali para fazer uma corrida em meio à crise do coronavírus. 12 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Após braço de ferro político entre equipes e categoria, a decisão de cancelar o GP da Austrália veio faltando cerca de três horas para a entrada do primeiro carro na pista para o primeiro treino livre. 13 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pouco tempo depois, os GPs do Bahrein e Vietnã também foram adiados. 14 / 33 Foto de: FOM Os GPs da Holanda e Espanha também foram postergados. 15 / 33 Foto de: Tim Biesbrouck / Motorsport.com Uma das jóias da Tríplice Coroa, o GP de Mônaco, foi cancelado. Poucos dias depois, o GP do Azerbaijão também foi adiado 16 / 33 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images O GP do Canadá também teve seu adiamento confirmado no início de abril. Agora, o GP da França é o primeiro do calendário, e está marcado para 28 de junho 17 / 33 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Para atenuar os efeitos de tantas mudanças no calendário, a F1 decidiu antecipar e aumentar, as férias de verão, indo de 14 para 35 dias 18 / 33 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Além disso, FIA e F1 concordaram em introduzir o novo pacote de regulamentos que entrariam no próximo ano, a partir de 2022. Mas, segundo Christian Horner, há um movimento para adiar em mais um ano, para 2023, em preparação ao impacto que o Covid-19 terá na economia mundial 19 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Acompanhando a F1, a F2 e F3 também anunciaram suas primeiras provas como adiadas. 20 / 33 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Outras categorias e provas nobres do calendário do automobilismo mundial também foram prejudicadas pelo coronavírus. 21 / 33 Foto de: Marc Fleury As 24 Horas de Le Mans foi adiada para 19 de setembro. 22 / 33 Foto de: Rainier Ehrhardt A etapa conjunta entre WEC e IMSA em Sebring foi cancelada e o WEC revisou seu calendário, jogando o final da temporada para novembro de 2020, com a próxima temporada iniciando apenas a partir de março de 2021 23 / 33 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images O tradicional TT da Ilha de Man foi cancelado. 24 / 33 Foto de: Dave Kneen A Indy suspendeu as primeiras corridas em St Pete, Alabama, Long Beach e Austin. 25 / 33 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images Na teoria, o campeonato começa no dia 6 de junho, no Texas. O circuito misto do Indianápolis Motor Speedway abrigará duas corridas, a primeira no dia 4 de julho e a segunda em 3 de outubro. Laguna Seca também ganhou uma rodada dupla e St. Pete deve fechar a temporada, ainda sem data 26 / 33 Foto de: IndyCar Series As 500 Milhas de Indianápolis será no dia 23 de agosto. 27 / 33 Foto de: IndyCar Series Na NASCAR, a maior categoria do automobilismo dos EUA, foram realizadas as primeiras quatro provas, mas a categoria espera retomar as atividades no final de maio 28 / 33 Foto de: NASCAR Media No Brasil, a CBA suspendeu as atividades no país por tempo indeterminado. 29 / 33 Foto de: Duda Bairros A Stock teve que adiar a abertura do campeonato, com a Corrida de Duplas. Etapas do Velopark e Londrina também foram adiadas. 30 / 33 Foto de: Duda Bairros A Porsche Cup realizou apenas sua primeira etapa em Interlagos e aguarda novas diretrizes para retomar o campeonato. 31 / 33 Foto de: Luca Bassani Endurance Brasil, Copa Truck, entre outras competições, também estão paralisadas. 32 / 33 Foto de: Duda Bairros Uma saída encontrada pelos campeonatos durante esse período de paralisações foi a realização de eventos virtuais. Fórmula 1, Indy, NASCAR, MotoGP, entre outros, estão organizando campeonatos para animar os fãs nesse período de quarentena 33 / 33 Foto de: Uncredited

VÍDEO: Os 5 pilotos da F1 que mereciam ter sido campeões e ficaram sem título

PODCAST Motorsport.com: Quais pilotos brasileiros não tiveram sorte na F1?