Heroes: Hakkinen relembra acidente com Schumacher em Macau

No documentário Heroes, disponível no Motorsport.tv, quatro lendas do esporte compartilham histórias sobre seus sucessos, falhas, dificuldades e acidentes que marcaram suas carreiras. Hoje você confere um trecho do filme onde Mika Hakkinen fala sobre o acidente que teve com Michael Schumacher no GP de Macau de 1990.

Macau é a prova mais importante do calendário da Fórmula 3, e Hakkinen chegou ao evento como o campeão britânico. Sua equipe, West Surrey Racing, iria disputar contra a de Schumacher, WTS Racing Reward, campeão do campeonato alemão. Hakkinen já havia vencido a primeira bateria, e só precisava chegar três segundos na frente de Schumacher para vencer o evento no agregado das provas.

Hakkinen estava claramente mais rápido que Schumacher nas últimas voltas, e estava sendo atrapalhado por Schumacher, que ia à sua frente.

"O que posso fazer? Eu preciso ultrapassá-lo", disse Hakkinen no filme. "Mas ele estava tão lento, e eu muito próximo dele, pegando a sujeira".

"Eu fiz a manobra para ultrapassá-lo, e eu conseguia ver seus olhos no espelho... [Hakkinen começa a mexer um volante imaginário para a direita] - Bum!"

Após a corrida, Schumacher disse em uma entrevista: "Eu sabia que ele estava lá, eu vi ele no espelho. E eu via ele pelo espelho o tempo inteiro, ele estava próximo de mim. E ele tirou o pé do acelerador e ficou atrás de mim".

"Dessa vez ele se aproximou cada vez mais, e eu via, então eu fui para a direita. Nesse momento, ele tentou me ultrapassar. E ele estava tão rápido que não conseguiu frear".

Hakkinen lamentou: "Perdi a corrida - um momento terrível".

Schumacher acabou vencendo, mesmo sem a asa traseira. Mas o erro de Hakkinen não afetou sua carreira e no ano seguinte ele se juntou à Lotus na F1, meses antes de Schumacher fazer o mesmo, mas com a Jordan inicialmente, e depois com a Benetton.

Veja o trecho do documentário abaixo:

