Adiamentos e cancelamentos na Fórmula 1 levaram à direção da categoria a transferir o início da temporada para junho, já que Bahrein, Vietnã, China, Holanda e Espanha estão procurando um novo dia, enquanto que Mônaco anunciou que não será possível encontrar uma data até o fim do ano.

Diante dessa situação, o diretor geral do circuito de Silverstone, Stuart Pringle, escreveu uma carta que circulou nas redes sociais do circuito para esclarecer as perspectivas para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, que está programado para acontecer entre 17 e 19 de julho.

"Estou escrevendo para atualizar sua situação com os próximos eventos em Silverstone, pois o país continua a combater o coronavírus. Nesta semana, os órgãos esportivos anunciaram que todos os eventos de automobilismo do Reino Unido foram suspensos até o final de abril para apoiar o governo britânico em seus esforços para conter a propagação deste vírus", afirmou o diretor.

"Como afirmou o CEO da Fórmula 1, Chase Carey, a F1 e a FIA não esperam começar o campeonato na Europa antes de maio, embora isso esteja sendo revisado regularmente."

"Muitos de vocês compraram ingressos para nossos eventos neste verão, incluindo a Fórmula 1 e a MotoGP. Entendo perfeitamente que você deseja saber se esses eventos ocorrerão. A verdade é que, como muitos outros eventos esportivos internacionais programados para a ser realizado em qualquer lugar do mundo, não podemos prever qual será a situação nos meses de verão."

"No entanto, posso prometer, do fundo do meu coração, que todos em Silverstone, na Fórmula 1 e na MotoGP estão fazendo todo o possível para garantir que os eventos aconteçam nas datas programadas, em julho com a Fórmula 1 e em agosto com a MotoGP", acrescentou.

O diretor disse também que caso os eventos não aconteçam, os fãs poderão pedir o reembolso dos valores gastos.

Silverstone recebeu a primeira prova da história da F1. Veja imagens: