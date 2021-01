Em 2020, a Racing Point, que agora é oficialmente conhecida como Aston Martin, foi questionada ao demitir Sergio Pérez para contratar Sebastian Vettel para a temporada 2021 da Fórmula 1. Mas Lawrence Stroll, pai de Lance, dono da equipe e presidente-executivo da montadora, explicou que a decisão de trocar o mexicano pelo alemão se deu para contar com a mentalidade de um piloto que já havia sido campeão mundial.

Pérez tinha um contrato de três anos, que o garantia até 2022 com a Racing Point mas em setembro do ano passado, após meses de especulações, o mexicano anunciou sua saída da equipe e, no dia seguinte, foi anunciada a chegada de Vettel para correr pela Aston Martin.

Nos meses seguintes, seu futuro ficou em xeque, mas as grandes atuações em 2020, incluindo a vitória no GP de Sakhir e o pódio na Turquia, o credenciaram para conquistar a segunda vaga na Red Bull para 2021.

Por sua vez, Vettel teve sua temporada mais difícil na F1 em seu último ano com a Ferrari, conquistando apenas 33 pontos para terminar em 13º no Mundial, indo ao pódio apenas na Turquia.

Porém, apesar das diferenças de performance entre Pérez e Vettel, Lawrence Stroll se mostrou muito seguro da decisão tomada.

"Sebastian teve um ano muito difícil em 2020", disse o canadense em entrevista à BBC Sport. "É um desafio para qualquer um manter a performance após perder o emprego antes do início da temporada. Mentalmente isso é muito difícil de se recuperar e na F1 sabemos como que isso é importante".

"Ele ainda teve um carro que se mostrou muito difícil de se conduzir e que não se encaixava em seu estilo de pilotagem. Vimos isso antes já, em seu último ano na Red Bull [2014]".

"Mas é um tetracampeão mundial. Não acredito que ele tenha esquecido como pilotar nesse ano. Tem uma ética de trabalho que é reconhecida como uma das melhores do paddock pelo tanto que ele entrega à equipe".

Stroll revelou que o passado vencedor de Vettel, que venceu seus quatro mundiais com a Red Bull entre 2010 e 2013, foram chave para a contratação do alemão em vez de seguir com Pérez.

"Uma das formas de chegarmos à conquista de mundiais é fazer com que o pessoal pense e atue como campeões mundiais. E o jeito correto de fazer com que isso aconteça é trazer um tetracampeão mundial à equipe".

"Ele vai levar a equipe à direção que queremos seguir. Não me preocupo. Conheço bem Sebastian e tenho 100% de confiança de que ele fará um trabalho fantástico conosco. Estará mais motivado do que nunca".

