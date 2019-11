Charles Leclerc não foi páreo para seu companheiro de equipe, Sebastian Vettel, no principal treino livre desta sexta-feira, ficando atrás do alemão por apenas 0s021 em Interlagos.

O monegasco terá que enfrentar uma punição de 10 lugares de grid no GP do Brasil, por conta da troca do ICE (motor interno a combustão) pela quarta vez no ano, enquanto que o limite para as equipes é de três para cada carro. Já sabendo da penalização, Leclerc prometeu não poupar equipamento durante o treino de classificação neste sábado e tentar o melhor tempo.

“Definitivamente vou tentar", disse Leclerc. "Vou acelerar o máximo que puder, como sempre. É claro, sabemos que não estaremos no top-10, mas vou dar o máximo, de qualquer maneira.”

Leclerc também afirmou que será possível lutar por um grande resultado no Brasil, mesmo com o empecilho da punição, confiando no ritmo de sua Ferrari.

“Foi um dia positivo, no geral. Embora as condições fossem bastante difíceis, era a mesma para todos e parece que estamos competitivos, o que é bom. O ritmo está lá, então isso é muito bom, especialmente para a classificação. Para a corrida, ainda precisamos trabalhar um pouco.”

“Precisamos entender (como melhorar o ritmo de corrida) amanhã, e também será um domingo muito mais quente. Então, vamos tentar descobrir isso o mais rápido possível.”

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Ferrari completa 90 anos e passa por jejum

A marca italiana completou nove décadas no fim de semana do GP da Itália. A equipe não vence um mundial desde 2008, quando foi campeã de construtores. O último título de pilotos foi o de Kimi Raikkonen, em 2007, o único da era pós Schumacher. Enquanto a Ferrari busca novas conquistas na F1, relembre todos os carros da lendária equipe na elite do automobilismo mundial: