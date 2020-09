Com a vitória no GP da Rússia de Fórmula 1, Valtteri Bottas consegue respirar um pouco mais aliviado, além de, segundo ele, ter calado os críticos que defendem que ele já deveria ter desistido da temporada. Junto do ponto da volta mais rápida, o finlandês cortou 11 pontos da vantagem que Lewis Hamilton tem, mas a diferença ainda é considerável.

O britânico passou da marca de 200 pontos e tem 205 no momento após os 15 conquistados com o terceiro lugar. Agora, Bottas está a 44 de diferença, com 161. Com 175 pontos ainda em jogo, a disputa segue oficialmente em aberto.

Já Max Verstappen viu a diferença para o finlandês aumentar após o GP e, com 128 pontos, está a 33 da disputa pelo segundo lugar, enquanto vê Hamilton abrindo praticamente três corridas de vantagem.

Enquanto isso, no pelotão do meio, a disputa pelo simbólico título de "melhor do resto" está mais quente do que nunca. Lando Norris segue em quarto mesmo com o abandono, tendo 65 pontos. Mas agora ele vê outros pilotos bem mais próximos. Alex Albon tem 64 e Daniel Ricciardo 63, enquanto Charles Leclerc e Lance Stroll, com 57 cada e Sérgio Pérez, com 56, não estão longe.

Veja como está a classificação de pilotos:

Entre as equipes, nenhuma mudança na ponta, a não ser a extensão da liderança da Mercedes sobre a Red Bull. Enquanto a equipe alemã acumulou 41 pontos neste domingo, a sua principal rival fez apenas 19, e a diferença agora sobe para 174 pontos.

Com um máximo de 308 pontos ainda em jogo (vitória + segundo lugar + volta mais rápida), a Mercedes pode fechar o sétimo Mundial de Construtores consecutivo com boas provas de antecedência.

Já a disputa pelo terceiro lugar parece estar fechada entre McLaren, com 106 pontos, Renault, com 99 e Racing Point, com 92. A Ferrari já está mais distante deste grupo com apenas 74.

Confira a classificação de construtores:

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 366 37 43 41 25 34 41 43 17 44 41 - - - - 2 Red Bull Racing 192 - 27 28 23 35 22 23 - 15 19 - - - - 3 McLaren 106 26 13 2 10 2 9 6 30 8 - - - - - 4 Renault F1 Team 99 4 4 4 20 4 - 23 12 12 16 - - - - 5 Racing Point 92 8 14 18 2 14 22 3 16 10 12 - - - - 6 Ferrari 74 19 - 8 16 12 6 - - 5 8 - - - - 7 AlphaTauri 59 6 1 - 6 1 2 4 27 6 6 - - - - 8 Alfa Romeo 4 2 - - - - - - - 2 - - - - - 9 Haas F1 Team 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 10 Williams - - - - - - - - - - - - - -

PÓDIO: Hamilton é punido e Bottas vence na Rússia, com Verstappen em segundo

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?