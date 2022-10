Carregar reprodutor de áudio

Sergio Pérez venceu em Singapura, neste domingo, com uma pilotagem impecável, que ele mesmo alegou ser a "melhor da carreira" na Fórmula 1. Contudo, o cenário pode mudar caso a investigação da FIA resulte em penalização para o piloto da Red Bull que altere posições na tabela.

A vitória do mexicano, o segundo lugar conquistado por Charles Leclerc e a sétima colocação de Verstappen levaram a confirmação do bicampeonato do holandês para o GP do Japão, na semana que vem.

O pódio foi completado por Carlos Sainz, que fez uma corrida apagada, mas suficiente para manter o P3 até a linha de chegada. Lewis Hamilton, que chegou a brigar pela pole e largou da segunda fila, não teve um bom dia e fechou a corrida na Malásia em 9º.

Quem se deu bem foi Daniel Ricciardo, o australiano da McLaren conquistou seu melhor resultado na temporada ao chegar na quinta colocação e, com Lando Norris, em quarto, conseguiu colocar a equipe de Woking à frente da Alpine no mundial de construtores.

Vamos às contas para que Verstappen se sagre bicampeão em Suzuka: o holandês, neste momento, tem 104 pontos de diferença para Charles Leclerc, segundo colocado. Para sair do Japão campeão, o piloto da Red Bull precisa aumentar a vantagem para 112. Ou seja, uma vitória com volta mais rápida, mesmo com o monegasco em segundo, será o suficiente.

Confira a classificação completa de pilotos:

Classificação de construtores

Mudança na tabela dos construtores: com a pontuação dupla de Vettel e Stroll, a Aston Martin deixou a penúltima colocação e agora é a oitava colocada. A Haas, que teve um domingo ruim com Kevin Magnussen e Mick Schumacher fora dos pontos e nas últimas posições, assumiu o posto.

Posição Equipes Pontos 1 Red Bull Racing 328 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 - - - - - - - - - - - - 2 Ferrari 265 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 - - - - - - - - - - - - 3 Mercedes 204 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 - - - - - - - - - - - - 4 McLaren 73 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 - - - - - - - - - - - - 5 Alpine 67 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 - - - - - - - - - - - - 6 Alfa Romeo 51 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - - - - - - - - - - - 7 AlphaTauri 27 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - - - - - - - - - - 8 Haas F1 Team 20 10 2 - 3 - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - 9 Aston Martin Racing 18 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - - - - - - - - - - - - 10 Williams 3 - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -