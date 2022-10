Carregar reprodutor de áudio

Sergio Pérez venceu com autoridade o GP de Singapura de Fórmula 1 realizado neste domingo. Alegando ser a melhor corrida da carreira, o mexicano ainda precisa esperar um pouco mais para comemorar de fato o triunfo na Malásia por conta de uma investigação relacionada a infração enquanto o safety car estava na pista.

O piloto da Red Bull conquistou a liderança na primeira curva do pole e não saiu de lá até o fim da corrida, vencendo de forma dominante a sua segunda nesta temporada. Em uma corrida interrompida por vários carros de segurança e carros de segurança virtuais, no segundo carro de segurança completo, Pérez foi colocado sob investigação com os comissários da FIA por uma possível violação de regras.

Pérez é investigado por não manter a distância de 10 carros do carro de segurança durante uma das partidas. Durante o GP de Singapura, a FIA anunciou que o incidente seria investigado após a corrida, com Pérez vencendo por 7.595s de Leclerc. A audiência com os comissários da FIA acontecerá às 23h55, horário local - 12h55 (Brasília).

Reagindo à investigação dos comissários após a corrida nas entrevistas do parque fechado, Pérez disse: “Não tenho ideia do que aconteceu, eles apenas me disseram que eu estava sob investigação, tive que aumentar a diferença, então foi o que fizemos”.

Refletindo sobre seu desempenho, o mexicano avalia que teve a melhor corrida de sua carreira na F1, enquanto ele e Leclerc garantiram que a luta pelo título contra Verstappen continuasse no GP do Japão no próximo fim de semana.

“Certamente foi a minha melhor performance, eu controlei a corrida, embora o aquecimento tenha sido bastante difícil [com os pneus]”, explicou. As últimas voltas foram tão intensas que não senti muito no carro, mas quando saí, senti. Eu empurrei. Dei tudo pela vitória hoje."

“Acho que seria melhor para Max conseguir [o título] no Japão e, para a equipe, seria muito especial para a Honda, então, apesar de tudo, um dia fantástico”.

Pérez continua em terceiro na classificação dos pilotos de F1, ficando dois pontos atrás de Leclerc, enquanto está 106 pontos atrás do líder Verstappen.

