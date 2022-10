Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen não teve uma das suas melhores largadas no GP de Singapura de Fórmula 1 realizado neste domingo. O holandês que iniciava a corrida em oitavo lugar, caiu para 12º ainda na primeira volta e precisou fazer uma prova de recuperação na primeira metade.

Após a corrida, Verstappen explicou que seu carro quase entrou em modo anti-stall (o sistema anti-stall aciona o computador de bordo para engatar automaticamente a embreagem do carro quando as rotações caem muito. Isso evita que o motor pare e dá ao piloto a chance de manter o motor funcionando, útil após uma rodada.)

"Sim, soltei a embreagem e bati no anti-stall, então preciso analisar por que isso aconteceu, mas é claro que você perde muitos pontos. A partir daí, tentei passar por algumas pessoas, algumas funcionaram, mas depois você fica preso em um trem. Todo mundo tem seus pneus na temperatura, então é muito difícil seguir.

"É claro que tivemos um pouco de sorte, algumas pessoas cometeram alguns erros. Ficamos em quinto, tentamos ir para o quarto para passar Lando e assim que cheguei ao lado dele eu freei, nem tarde, mas cheguei ao fundo do poço porque já estava lutando muito lá com o fundo e estando offline provavelmente era até mais barulhento."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

"Então, assim que eu travei, as rodas dianteiras pularam no ar, e foi isso, eu segui em frente. Eu tive que lutar novamente por causa das enormes vibrações, colocar pneus novos e voltar por último aos pontos."

"Não é onde queremos estar, mas é claro que já começa desde ontem, você se coloca em um lugar como esse e pode funcionar de forma brilhante, você pode voltar para a frente ou é muito frustrante, como tivemos."

Questionado se passar Sebastian Vettel para sétimo na última volta foi algum consolo, Verstappen acrescentou: “Melhor que oitavo, mas não é para isso que estou aqui, não com um carro como esse, o que mostramos na prática, é incrivelmente confuso”.

