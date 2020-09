TABELA F1: Hamilton aumenta 'massacre' sobre Bottas

O GP da Toscana reuniu boas ultrapassagens, duas bandeiras vermelhas e passou perto de um “big one” nos primeiros segundos de corrida, além do primeiro pódio de Alexander Albon e o líder do campeonato, Lewis Hamilton, a uma vitória de empatar o recorde histórico de vitórias de Michael Schumacher.

A vitória de Hamilton o deixou ainda mais relaxado na disputa pelo campeonato, o piloto inglês tem agora 190 pontos contra 135 de Bottas. Os 55 pontos de vantagem o deixam na liderança do campeonato por, no mínimo, mais duas corridas. O top 5 também teve mudanças: Lando Norris e Alexander Albon ultrapassaram Lance Stroll e estão em quarto e quinto, respectivamente.

Nos construtores, mudança importante na briga pelo quarto lugar, os 12 pontos conquistados por Daniel Ricciardo colocaram a equipe francesa à frente da Racing Point e a 23 da McLaren, promessa de briga acirrada até o fim da temporada.

A classificação de pilotos ficou desse jeito:

Classificação de construtores:

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 325 37 43 41 25 34 41 43 17 44 - - - - - 2 Red Bull Racing 173 - 27 28 23 35 22 23 - 15 - - - - - 3 McLaren 106 26 13 2 10 2 9 6 30 8 - - - - - 4 Renault F1 Team 83 4 4 4 20 4 - 23 12 12 - - - - - 5 Racing Point 82 8 14 18 2 14 22 3 16 10 - - - - - 6 Ferrari 66 19 - 8 16 12 6 - - 5 - - - - - 7 AlphaTauri 53 6 1 - 6 1 2 4 27 6 - - - - - 8 Alfa Romeo 4 2 - - - - - - - 2 - - - - - 9 Haas F1 Team 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 10 Williams - - - - - - - - - - - - - -

