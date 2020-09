Corrida inédita na história da Fórmula 1, o GP da Toscana foi marcado por vários acidentes e duas interrupções neste domingo. De todo modo, a vitória voltou ao colo de Lewis Hamilton, piloto da Mercedes que lidera com folga a temporada 2020 rumo ao heptacampeonato.

O britânico superou o companheiro Valtteri Bottas após ser passado pelo finlandês na primeira de três largadas. O troco foi dado no segundo salto em Mugello. O pódio foi completado pelo anglo-tailandês Alexander Albon, da Red Bull. Foi o primeiro top-3 do piloto na F1.

Entre as batidas, os destaques foram incidentes que levaram ao abandono de Max Verstappen, holandês da Red Bull, e de Lance Stroll, canadense da Racing Point. Sem contar o 'engavetamento' envolvendo o espanhol Carlos Sainz, que correrá pela Ferrari no ano que vem.

A escuderia, aliás, completou seu 1000º GP na F1 neste fim de semana. Entretanto, os fãs da equipe italiana tiveram pouco para comemorar. O monegasco Charles Leclerc largou muito bem e chegou a brigar pela ponta, mas terminou apenas em oitavo. Já o alemão Sebastian Vettel fez corrida discreta e completou em décimo. Repórter do Motorsport.com, Jonathan Noble informa o top-10:

A corrida

Na largada, Bottas saltou bem e ultrapassou Hamilton para assumir a liderança. Leclerc também saiu com velocidade e pulou para terceiro, desbancando os dois carros da Red Bull. Na sequência, Verstappen abandonou após incidente envolvendo vários carros.

O holandês teve problemas no motor de sua Red Bull e foi atingido pelo finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, causando um acidente múltiplo em Mugello. Na sequência, Raikkonen atingiu o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri.

Verstappen e Gasly abandonaram. Mais atrás, o espanhol Carlos Sainz, da McLaren, rodou em 'lance' com o canadense Lance Stroll, da Racing Point. Na sequência, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, tocou de leve em Sainz. Os três seguiram na prova.

Após a bandeira amarela causada pelos primeiros incidentes, o safety car recolheu e o finlandês Valtteri Bottas, que liderava o pelotão com a Mercedes, acelerou. Logo após, desacelerou. Com isso, os carros do fundo do grid foram 'enganados' e houve grande acidente.

Os pilotos de trás foram iludidos pela aparente aceleração de Bottas e pisaram fundo, mas o finlandês reduziu a velocidade e causou um engavetamento envolvendo um total de quatro carros.

Entre eles, Sainz, o italiano Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo, o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, e o canadense Nicholas Latifi, da Williams. O incidente ocorreu na reta de Mugello e causou a interrupção da prova com bandeira vermelha.

A segunda largada

Em nova largada parada, Hamilton saltou bem e deu o troco em Bottas, reassumindo a liderança. Leclerc partiu para cima das Mercedes, mas ficou mesmo em terceiro. Imediatamente atrás, Stroll e Pérez. Albon caiu de quarto para sétimo, atrás de Ricciardo.

Na sequência, Leclerc começou a sofrer com o rendimento da Ferrari e perdeu sucessivas posições. O piloto fez seu pit stop e colocou pneus duros, voltando no fim do grid e iniciando sua recuperação.

Depois da rodada de paradas, Hamilton seguiu na liderança à frente de Bottas. Ricciardo ganhou posições 'nos boxes' e apareceu em terceiro. Stroll era quarto e Albon se recuperou para subir para quinto, à frente de Pérez.

Leclerc teve que fazer um novo pit stop e voltou à pista atrás de Vettel, com compostos médios. Na volta 44 de 59, Stroll escapou por furo de pneu e bateu, gerando a entrada de mais um safety car. Com isso, Bottas imediatamente foi para os boxes, colocando borrachas médias. Depois, foi a vez de Hamilton repetir a estratégia, voltando à frente. Nova bandeira vermelha tremulou e a corrida foi interrompida pela segunda vez.

Terceira largada

O terceiro salto do GP da Toscana teve Ricciardo como grande protagonista, já que o australiano passou Bottas para subir para segundo. Depois, porém, o piloto da Mercedes deu o troco e reassumiu a vice-liderança. Na sequência, Albon passou Ricciardo. Hamilton venceu.

Resultado final

F1 2020: GP da Toscana tem acidente bizarro e surpresas no "meio do bolo"; acompanhe debate