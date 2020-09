A corrida parecia prometer um bom resultado para Max Verstappen, com os bons resultados nos treinos e a ultrapassagem sobre Lewis Hamilton no começo da corrida. Porém, o motor Honda de sua Red Bull perdeu potência e frustrou os planos do inglês, assim como em Monza.

Isso o trouxe de volta ao pelotão no momento em que eles saíram da curva um, e na entrada para a curva dois ele se envolveu em um incidente com Kimi Raikkonen, Pierre Gasly e Romain Grosjean.

Falando com a equipe no rádio, ao momento que sua corrida terminou na brita, Verstappen descreveu como um 'show de merda'.

Max comentou que "não estava muito contente" com mais um problema de motor, que surgiu pela primeira vez na volta ao grid.

"Não estava ocioso e eu também tive um anti-stall na volta de formação, apenas ocioso", disse o holandês aos repórteres.

“Tive uma boa largada e ultrapassei Lewis, também larguei melhor que o Valtteri [Bottas], mas assim que perdi o equilíbrio, o motor teve um problema semelhante ao que tivemos em Monza.”

"Não tínhamos energia e você entra em uma situação em que está no meio do pelotão. Então é fácil se envolver no meio de um acidente. Nem sei o que aconteceu."

Questionado se estava frustrado por ter sido excluído tão cedo por isso, Verstappen disse: "Nós nem deveríamos estar nessa posição. É realmente frustrante termos tido outro abandono.”

"É o que é. Eu realmente não estou feliz, mas não posso mudar isso."

Pierre Gasly, que se envolveu no acidente com Verstappen, disse que a batida foi provocada por todos que tentavam lutar pelo mesmo pedaço da pista.

"Muitos carros em um só lugar", disse ele à Sky. "Foi muito complicado entrar na curva um e depois na curva dois. Eu estava entre (Kimi) e Grosjean, de repente ficamos imprensados ​e, praticamente, colidimos no meio."

