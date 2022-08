Carregar reprodutor de áudio

Nesta semana, a Federação Internacional de Automobilismo finalmente aprovou o regulamento de motores da Fórmula 1, válido a partir de 2026. A medida deve viabilizar de vez a entrada de Porsche e Audi no grid no início da nova era.

Mas nem todo mundo está contente com o direcionamento que a F1 toma com as novas regras.

Para nos ajudar a entender melhor tudo que está por trás desse regulamento, Rico Penteado vai tirar todas as dúvidas do público em uma edição especial do Telemetria, focado especificamente no motor de 2026 em diante, suas características e o impacto que eles devem ter não somente no esporte mas também para a indústria em geral.

Confira o Telemetria Especial com Rico Penteado AO VIVO:

“Uma m...”: RICO PENTEADO vê NOVO MOTOR da F1 PIOR que atual e aponta INCOERÊNCIAS de novas regras

