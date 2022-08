F1: Verstappen acredita que problema relacionado ao peso dos carros não será resolvido facilmente

Carregar reprodutor de áudio

Os carros de Fórmula 1 ficaram gradativamente mais pesados nos últimos ciclos de regras e os regulamentos de 2022 provocaram um aumento de 46kg, grande parte devido às novas melhoras de segurança, como estruturas de impacto mais reforçadas, e na visão de Max Verstappen, este problema não tem uma solução rápida.

A nova geração de carros tem um peso mínimo estabelecido em 798kg sem combustível. Coloque uma carga completa de combustível de 110kg e isso significa que os carros pesam mais de 900kg quando se alinham para o início de um GP. Este peso está muito longe da era pré-híbrida, quando os carros pesavam entre 595kg em 2008 e 624kg em 2013 sem combustível.

Este peso crescente se tornou cada vez mais impopular entre os pilotos, que lamentam o comportamento lento dos novos carro que desmente seu monstruoso desempenho.

Quando questionado pelo Motorsport.com sobre o impacto das novas regras, Verstappen disse que sentia que os carros agora eram "extremamente pesados", mas adicionou que não acreditava que teria uma solução rápida para isso já que a maior parte do aumento de peso é resultado de medidas adicionais de segurança.

"Creio que perseguir tem sido um pouco melhor, o que é positivo", disse Verstappen. "Mas, com certeza, os carros são extremamente pesados, acredito que não é bom, o que eu realmente não vejo uma solução rápida."

"Mas de forma geral, perseguir [outros carros] e tudo isso tem sido um pouco melhor. É difícil medir quanto melhor seria, mas ao menos para mim, existe uma melhor oportunidade de competir."

"Mas, novamente, em algumas pistas, no entanto, é muito difícil, mas isso também está relacionado com o superaquecimento dos pneus e essas coisas, por isso há outras [coisas] a serem observadas."

Alguns dos outros pilotos fizeram eco dos pensamentos de Verstappen e Lance Stroll, da Aston Martin, esperava que uma redução de peso poderia fazer com que os carros ficassem mais ágeis em futuros ciclos de regulamentos.

"Creio que os carros estão muito pesados e gostaria de ver isso melhorando nos próximos anos", disse o canadense.

"Tenho certeza que há muitas coisas que podemos mudar e fazer melhor, mas na minha cabeça é algo que seria muito bom se melhorasse, fazer com que os carros sejam um pouco mais agradáveis e ágeis de pilotar."

O piloto da Mercedes, George Russell, concorda com Verstappen e Stroll, mas admitiu que as características de segurança por trás do peso adicional dificultarão uma redução significativa.

"Como disseram Lance e Max, os carros mais leves seria incrível, mas não se pode ter tudo no mundo", agregou Russell quando perguntado quais áreas dos novos carros poderiam ser melhoradas.

"A razão de serem mais pesados é a segurança, então sendo assim, não sei. Realmente não posso escolher um, porque há muitos compromissos."

