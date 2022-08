F1: Wolff nega que comprometimento de Hamilton com Mercedes tenha fraquejado apesar de dificuldades no início do ano

Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes viu seu desempenho decair no começo da temporada de 2022 da Fórmula 1, enquanto lutava para se adaptar ao novo regulamento técnico, encontrando fortes quiques com seu W13. O problema deixou Lewis Hamilton longe de seu habitual território competitivo, mas em momento algum, o heptacampeão mudou sua forma de trabalhar e seu comprometimento com a equipe.

Na Arábia Saudita, Hamilton abandonou a classificação ainda no Q1, enquanto em Ímola, não somou nenhum ponto. Mesmo com a Mercedes recuperando parte do seu desempenho, o britânico ainda não venceu, somando o maior intervalo de corridas sem triunfar em uma temporada - 13.

Mas o chefe da Mercedes, Toto Wolff, descartou qualquer dúvida de que o compromisso de Hamilton poderia ter fraquejado ou que explorou outras opções de piloto caso o sete vezes campeão mundial decidisse deixa-lo.

"Não estive em contato com nenhum outro piloto", disse Wolff ao Autosport em uma entrevista antes das férias de verão.

"Lewis e eu, mesmo se a temporada tivesse sido ruim, pelo menos no princípio da esperança, teríamos ficado juntos para o próximo ano.

"E [durante] alguns meses, estamos falando [se] isso vai durar cinco ou 10 anos. Por isso, nada disso é verdade.

"Não estive em contato, de forma ativa ou reativa, [com ninguém] sobre uma possível pilotagem com a gente no futuro."

Lewis Hamilton, Mercedes, 1º colocado, e Toto Wolff, Chefe de equipe e CEO, Mercedes AMG, celebrando após a corrida Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton aceitou um novo acordo de dois anos com a Mercedes em 2021, o que o vincula com a equipe até o fim da próxima temporada, junto com seu jovem companheiro de equipe George Russell.

Hamilton tem falado regularmente sobre os esforços que estão sendo feitos em Brackley para cavar fundo e colocar a Mercedes de volta à luta, dizendo que as dificuldades têm sido uma "lição valiosa" para a equipe. Wolff disse que Hamilton passou por um período de "aceitação disso como uma nova realidade" no começo deste ano, quando ficou evidente a gravidade das dificuldades da Mercedes.

"Certamente não é uma experiência boa, mas depois das primeiras corridas, foi muito especial", disse Wolff.

"Ele se encontrou em uma situação em que se tratava de como poderíamos colocar esse carro na frente de novo"

"Inclusive quando eu não estava no meu melhor momento, ele era a pessoa mais positiva da sala, animando a todos, mesmo que pilotar esse carro seja difícil."

Hamilton ficou com a tarefa de executar as configurações experimentais em seu carro durante uma série de treino livres na primeira parte da temporada com a intenção de compreender os problemas com o W13.

Wolff sentiu que era "importante impulsionar essas soluções extremas" para tentar intervir nas dificuldades, já que tanto Hamilton como Mercedes se encontraram em uma nova posição atrás dos rivais.

"Em dezembro, competimos por um campeonato mundial e quatro meses depois, tínhamos um carro que não era capaz de competir por um campeonato", disse.

"Então, todos, pilotos, engenheiros, gerência, devem encontrar o solo e dizer, está bem, esta é a realidade agora e o que estamos fazendo a respeito?"

"Não se pode simplesmente acender o interruptor e dizer: está bem, não tem problema, vamos solucionar nós mesmos."

“Uma m...”: RICO PENTEADO vê NOVO MOTOR da F1 PIOR que atual e aponta INCOERÊNCIAS de novas regras Podcast #191 – O que primeira parte da temporada da F1 em 2022 trouxe de bom e ruim? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music