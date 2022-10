Carregar reprodutor de áudio

Até agora na atual temporada da Fórmula 1, Lando Norris marcou 100 pontos e parece improvável que ele atinja seu recorde pessoal de 160 em 2022. O rendimento da equipe veio caindo ao longo dos anos, a McLaren terminou em terceiro no campeonato de construtores na segunda temporada de Norris pela equipe, em 2020, e caiu para quarta colocada no ano passado. Em 2022, a equipe está na luta pelo quarto lugar, com a Alpine.

Norris se comprometeu com a equipe até pelo menos 2025 com base em seu progresso esperado após uma reestruturação em andamento e com um novo túnel de vento a caminho. No entanto, ele insiste que não esperava ver uma melhoria dramática em 2022, especialmente com a chegada dos novos regulamentos.

"Acho que não mudou nada", disse ele sobre o progresso aparentemente estagnado da equipe. "Eu não vim para esta temporada esperando que conseguíssemos pódio todo fim de semana e lutando talvez não pelos primeiro lugar, mas lutando pelo terceiro, quarto ou quinto. Eu não estava esperando isso todo fim de semana.

“Então é sempre difícil, especialmente quando se trata de um carro novo, uma nova era de carros, saber exatamente o que vai acontecer e as pessoas sempre encontrarão soluções muito melhores, como com a Red Bull não pulando tanto quanto os outros, Mercedes com seu carro.

“Existem algumas grandes diferenças, então acho que nos próximos anos as coisas vão diminuir e todo mundo vai se aproximar muito.

“Acho que você sempre se sente um pouco desapontado quando espera um pouco mais do que está alcançando.”

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Erik Junius

Norris diz que ainda tem fé de que a equipe fará um bom progresso nos próximos dois anos.

“Não é apenas um sentimento meu, todos na McLaren querem vencer. Acho que todo mundo sente isso, e todo mundo ainda tem muita fé no time.

“E todo mundo está trabalhando muito duro para entender tudo e tentando fazer o que precisamos para voltar para onde a Ferrari está, a Red Bull e a Mercedes. Então acho que não mudou nada.

“Ainda estou ansioso pelo futuro com a McLaren. E sim, sempre haverá lugares difíceis e partes difíceis da temporada, ou temporadas difíceis, e esta é uma delas.

“É frustrante às vezes, porque você sente que fez boas voltas e se sente decepcionado por estar apenas em P6 ou P10 ou o que quer que seja.

“Mas não acho que isso mude ou tire algo do que acredito que podemos fazer em alguns anos”.

