Após abandonar a etapa de abertura da Fórmula 1 2023 com problemas na unidade de potência no GP do Bahrein, o piloto da Ferrari Charles Leclerc, que terá punição de 10 posições no grid do GP da Arábia Saudita por troca de componente em seu motor, teria se reunido com o presidente-executivo da Scuderia, John Elkann. Além disso, o monegasco estaria preparado para estender seu vínculo com o time de Maranello -- o contrato atual entre as partes vai até o final de 2024.

A informação relativa à suposta vontade de Leclerc de ficar na Ferrari é da publicação italiana Formula Uno Analisi Tecnica e vem em meio a rumores de que o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, estaria considerando deixar a equipe alemã rumo à escuderia vermelha. Já a reportagem sobre o encontro de Charles com Elkann, no qual o piloto pediu garantias de que a situação do time do Cavalo Rampante melhorará, é do jornal Gazzetta dello Sport, também da Itália.

Com relação à possível extensão contratual de Leclerc com a Scuderia, a informação é de que “Charles não tem intenção de abandonar a Ferrari. Pelo contrário, ele gostaria de amarrar ainda mais seu futuro ao time. Leclerc quer se tornar campeão na F1 o mais rápido possível. Mas ele quer fazer isso com a Ferrari", segundo o Formula Uno Analisi Tecnica. O monegasco chegou à equipe em 2019, após fazer sua temporada de estreia na F1 pela Alfa Romeo-Sauber em 2018.

Companheiro espanhol de Leclerc, Carlos Sainz também tem contrato com a Ferrari até o fim da temporada 2024, de modo que deve resolver seu futuro com o time de Maranello em breve caso seja interesse de ambas as partes. O piloto da Espanha já foi ventilado na Audi, que assumirá a Alfa Romeo-Sauber a partir de 2026, quando a categoria máxima do automobilismo terá um novo regulamento de motores.

