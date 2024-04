Após cinco anos de hiato por consequências da pandemia, o GP da China está de volta à Fórmula 1, fazendo parte da quinta etapa da temporada de 2024.

O TELEMETRIA traz todas as informações importantes para quem for acompanhar, com Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve na F1 por duas décadas.

Além de comentar os desafios de uma pista reformada, com corrida sprint e outros detalhes, Rico também responderá as perguntas do público.

