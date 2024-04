Um dos mais importantes portais de automobilismo do Japão, AS, apurou que o próximo grande projeto do ex-chefe da Haas, Gunther Steiner, é comprar uma participação em uma atual equipe de Fórmula 1.

Segundo fontes do veículo de mídia, Steiner procura um proprietário que esteja disposto a vender a sua participação e já encontrou um investidor que queira entrar na F1 e financiar a compra de ações.

Há rumores de que Steiner, que deixou a Haas no final da temporada de 2023, terá como alvo a equipe irmã da Red Bull, a RB, time que se tornou muito mais próximo da Red Bull Racing no último ano.

Segundo alguns relatos, a empresa austríaca pretende reforçar a sua segunda equipe para aumentar o preço de venda, e é por isso que tenta fortemente pela sexta posição no campeonato de construtores.

No entanto, segundo fontes da AS, a Red Bull impôs uma série de condições que devem ser cumpridas para que a RB esteja em novas mãos: o novo proprietário teria que garantir em contrato que os recursos da Red Bull serão utilizados entre 2026 e 2030, também como pelo menos um júnior da Red Bull até o final de 2030, eles terão que estar no carro.

E a terceira condição seria que a RB continuasse a usar o túnel de vento da Red Bull e pagasse uma taxa pelo uso da instalação.

O portal japonês também informa que diferentemente do seu papel na Haas, Steiner se encaixaria na função de presidente da nova equipe.

Podcast #278 – Como mercado da F1 reagirá após renovação de Alonso?

