De acordo com o repórter da Fórmula 1, Will Buxton, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, já decidiu colocar Andrea Kimi Antonelli no lugar de Lewis Hamilton no próximo ano.

Uma das maiores questões na Fórmula 1 no momento é quando e quem Wolff nomeará como sucessor de Lewis Hamilton a partir de 2025. A extensão do contrato de Fernando Alonso com a Aston Martin na semana passada eliminou um candidato e os rumores sobre Max Verstappen também diminuíram recentemente.

Isso deixou dois candidatos relevantes, como Carlos Sainz e o ainda muito jovem Andrea Kimi Antonelli. Porém, segundo o conhecido especialista Will Buxton, o italiano que atualmente está na Fórmula 2 sairá vitorioso desta corrida.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

No podcast The Red Flags, Buxton justificou isso dizendo que o chefe da Mercedes ainda se lembra vividamente do momento em que o jovem Max Verstappen escapou há dez anos e não quer fazer o mesmo com Antonelli, especialmente vendo como Oliver Bearman foi capaz atuar em uma Ferrari com quase zero preparação.

“Ele quer Antonelli naquela sessão porque está bravo. Ele sentiu falta de dar uma chance a Max em 2014, então decidiu colocar Antonelli ao volante imediatamente. De qualquer forma, 2025 será um ano ruim para a Mercedes, se quiserem vencer, terão que esperar até que as regras mudem em 2026. Assim você pode jogar com eles sem pressão, conhecer o time e trabalhar com George Russell. Eles também podem se preparar para a chegada dos novos regulamentos”.

