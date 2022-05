Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 desembarca em Barcelona, palco da sexta etapa do Mundial de 2022. A pista que receberá o GP da Espanha deste ano promete um cenário que pode dizer muito sobre o restante do campeonato, já que as equipes trarão boa parte de suas atualizações, em busca de recuperação ou manutenção de sua supremacia, como no caso da Ferrari.

No TELEMETRIA, com a participação de Rico Penteado, o engenheiro brasileiro ex-F1 por quase duas décadas, apontou quem é o favorito à vitória, além de explicar nuances sobre o circuito espanhol.

O programa é apresentado por Erick Gabriel e tem a participação de Guilherme Longo, ambos repórteres no Motorsport.com.

