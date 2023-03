F1 confirma redução de importante zona de DRS no Bahrein

Carregar reprodutor de áudio

A FIA anunciou que para a temporada 2023 da Fórmula 1 algumas zonas de DRS seriam reduzidas em cinco circuitos e agora confirmou que fará para o GP do Bahrein neste fim de semana na estreia do calendário. No circuito de Sakhir, o DRS será usado durante menos tempo na reta principal, o principal ponto de ultrapassagem.

A F1 tinha expressado no fim do ano passado seu desejo de reduzir zonas de DRS. O objetivo é depender um pouco menos de um dispositivo que desde sua introdução em 2011 tem enfrentado inúmeras críticas.

O DRS consiste em 'fazer' o carro que está a menos de um segundo atrás do outro, abrir, em uma zona concreta do circuito, uma das partes da asa traseira para ganhar velocidade e se adiantar. E mesmo que ele siga sendo necessário para o espetáculo, a FIA quer deixar as coisas um pouco mais difíceis para ultrapassar e ganhar posições.

No circuito do Bahrein, será a terceira área de zona de DRS que começa pouco antes da linha de chegada. Agora, o DRS será ativado 250 metros depois da última curva, enquanto antes era 170 metros depois. Esses 80 metros a menos devem, portanto, e, em teoria, tornar os DRs menos poderosos na longa área 'reta' que termina na frenagem da primeira curva.

A FIA garantiu que tinha estudado a fundo as corridas de 2022 para ver em quais pistas eram necessárias mudanças. No GP de Bahrein, que abriu o calendário da temporada passada, vimos uma batalha tática entre Max Verstappen e Charles Leclerc, que intercalaram a liderança durante várias voltas com a ajuda do DRS.

As outras duas zonas de DRS do circuito seguem sem mudanças: a primeira sessão em que os pilotos podem abrir a asa traseira é depois da curva 3 até a curva 4. A segunda vai da curva 10 até a 11. No entanto, não será reduzida as zonas de DRS apenas no Bahrein, Jeddah, Melbourne, Baku e Miami, mas em outras pistas também serão feitos ajustes necessários - até mesmo a possibilidade de aumentar o uso do dispositivo.

Inclusive, o GP da Austrália confirmou que vai tentar novamente ter uma quarta zona de DRS. Por último, para este ano a F1 quer experimentar durante as corridas sprint, permitir o uso do DRS uma volta antes do convencional - ou seja - logo depois da primeira volta.

