A pole position de Lance Stroll e o terceiro lugar de Sergio Pérez no classificatório deste sábado em Istambul fizeram com que a equipe Racing Point fosse o grande destaque do dia no GP da Turquia de Fórmula 1. Pérez, inclusive, chegou a liderar o Q3, mas foi superado por Stroll e Max Verstappen, da Red Bull.

Com 48 pontos conquistados nas últimas cinco provas, Pérez buscará seu primeiro pódio da temporada neste domingo em Istambul e valorizou o resultado conquistado no grid com a Racing Point, mesmo que admita que tenha sido atrapalhado na última de suas voltas no Q3.

"Sim, um ótimo resultado para a equipe e algo que não estávamos esperando e (estamos) muito satisfeitos”, disse Pérez.

“Quero dizer. No final, só tivemos azar, você sabe, minha última volta, quando a pista estava no seu melhor, eu tinha Giovinazzi na frente e ele simplesmente não saiu do caminho, e eu perdi minha volta. E eu acho que foi uma ótima decisão, você sabe, desde o começo eu acho que éramos muito, muito fortes”, completou.

Pérez deixará a Racing Point ao final da temporada de 2020, devido à chegada de Sebastian Vettel ao time no ano que vem e a manutenção de Lance Stroll na outra vaga de pilotos da equipe rosa. Com oito pódios ao longo da carreira, o piloto mexicano ainda não definiu seu futuro na categoria.

Largando na segunda fila neste domingo (15), Pérez afirmou que conseguir manter a temperatura nos pneus foi importante para um bom resultado no classificatório em Istambul e afirmou que prefere largar em terceiro do que em segundo. “Obviamente, a posse de pista foi fundamental hoje, também, para manter a temperatura nos pneus. E acho que estamos em uma boa posição”, disse Pérez.

“Eu definitivamente prefiro P3 do que P2. Acho que amanhã isso fará a diferença”, completou.

