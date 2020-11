F1: Sainz é punido com três posições por bloquear Pérez no Q2

Carlos Sainz não largará mais no 13º lugar que havia conquistado no treino classificatório para o GP da Turquia de Fórmula 1. O espanhol da McLaren foi punido com três posições após os comissários julgarem que ele bloqueou Sergio Pérez durante a sessão.

O piloto seguiu a aposta da McLaren no classificatório de usar os pneus intermediários, mas não houve recompensa e ele e Lando Norris foram eliminados no Q2, com o britânico terminando em 11º.

Agora, Sainz sairá de 16º pelo movimento em cima de Pérez no Q2. Os comissários escreveram na punição: "O Carro 55 [Sainz] estava saindo dos pits quando o Carro 11 [Pérez] cruzou pela Curva 1, O 11 alcançou o 55 entre as curvas 2 e 3 e foi desnecessariamente bloqueado naquele ponto e nas curvas seguintes".

"Enquanto as condições extraordinárias da pista claramente impactaram a situação, a comunicação via rádio deixou claro ao Carro 55 que o 11 estava logo atrás dele".

Pérez passou para o Q3 após terminar o Q2 em nono e conquistou a terceira posição no grid de largada para o domingo.

Em entrevista à imprensa espanhola após o treino, Sainz afirmou que torcia para que os comissários levassem em conta a péssima visibilidade no momento.

"Eu não via nada. Tente sair dos pits e aquecer os pneus. Espero que os comissários levem isso em consideração".

Sainz, que foi o terceiro na última classificação da F1 com chuva, no GP da Estíria, explicou que o carro parecia bem melhor após a troca de pneus para os de chuva extrema, mas não conseguiu aquecê-los o suficiente para melhorar o tempo.

Ele ainda acrescentou que a McLaren já contava com a possibilidade de problemas na classificação enquanto as condições deterioravam no sábado e afirmou estar torcendo para que a situação melhore no domingo.

Todas as notícias sobre o GP da Turquia de F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Hamilton despista sobre Rosberg, analisa Bottas e ‘esquece’ Alonso; assista e entenda

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' da F1 2021 é o mais correto? Ouça o debate