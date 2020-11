A classificação do GP da Turquia, disputada neste sábado (14) sob chuva e condições de pista "malucas", terminou com a surpreendente pole position de Lance Stroll, a primeira do canadense na carreira. O resultado, além de histórico, diminuiu a diferença no placar da temporada para o seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, que larga da terceira posição.

A Mercedes, apesar de não manter o domínio, teve um resultado comum em 2020: Lewis Hamilton à frente de Valtteri Bottas. O britânico larga em quarto, enquanto o britânico amargou uma nona colocação.

Max Verstappen e George Russell mantiveram a invencibilidade sobre seus companheiros, o holandês cravou o segundo lugar, já o piloto da Williams fez o 18º tempo, mas começa do fundo do grid devido a uma troca de motor.

Confira o placar das disputas internas:

Mercedes Lewis Hamilton 10 4 Valtteri Bottas Red Bull Max Verstappen 14 0 Alexander Albon McLaren Lando Norris 7 7 Carlos Sainz Jr. Racing Point Sergio Pérez 7 4 Lance Stroll Ferrari Charles Leclerc 11 3 Sebastian Vettel Renault Daniel Ricciardo 13 1 Esteban Ocon AlphaTauri Pierre Gasly 12 2 Daniil Kvyat Haas Romain Grosjean 7 7 Kevin Magnussen Williams George Russell 14 0 Nicholas Latifi Alfa Romeo Antonio Giovinazzi 6 8 Kimi Raikkonen O GP da Turquia está marcado para o próximo domingo (15), às 07h10 no horário de Brasília. Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Q4: Assista ao debate sobre a "impossível" classificação chuvosa para o GP da Turquia de Fórmula 1

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' de 2021 da F1 é o mais correto?