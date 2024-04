Terremoto em Taiwan pode afetar o GP do Japão de F1?

Desde a noite da terça-feira (02), o mundo acompanha com apreensão os desenvolvimentos após o terremoto que atingiu Taiwan, o pequeno país insular asiático localizado do Mar do Sul da China.

O tremor, de 7,7 graus na escala Richter, foi registrado na noite da terça em Taiwan. Segundo o governo local, nove pessoas morreram e outras centenas estão feridas, enquanto há registros de deslizamentos de terra e pedras e de problemas estruturais em prédios causados pelo terremoto.

O tremor levou inclusive ao Japão acionar um alerta de tsunami. E com a Fórmula 1 correndo no país neste fim de semana, há risco do GP em Suzuka ser afetado pelo terremoto?

A o canal de televisão nacional do Japão, NHK, chegou inclusive a alertar seus espectadores durante uma transmissão ao vivo: "Evacuem! Alerta de tsunami, por favor evacuem imediatamente". Felizmente, até o momento, foram registradas apenas ondas de 30 centímetros (contra o alerta de 3 metros) na ilha de Yonagui.

Suzuka fica localizada em uma área litorânea, mas está a mais de 1.700 quilômetros das regiões onde foram dados os alertas de tsunami, em especial a região de Okinawa e, por isso, não se viu diretamente afetada pelo terremoto ou os avisos.

Até o momento, não há nenhuma especulação ou possibilidade de que o GP pode estar ameaçado por causa do terremoto. Nem a F1 nem a organização da etapa de Suzuka se pronunciaram, mas os trabalhos seguem inalterados para o início das atividades nesta madrugada de quarta para quinta com o dia de mídia.

Porém, o GP ainda pode ser afetado por causas locais. A previsão do tempo para Suzuka é de chuvas intensas nesta quarta e na quinta, mas em menor intensidade. Enquanto as precipitações devem dar uma trégua na sexta e no sábado, podemos ter novas incidências no domingo.

A F1 transferiu o GP do Japão do segundo semestre para o primeiro por causa da nova diretriz de tornar o calendário mais lógico, agrupando provas nas mesmas regiões como forma de reduzir o impacto ambiental da categoria. Porém, isso colocou a etapa no último mês da temporada de monções no Japão, um problema que já afetou a prova no passado.

