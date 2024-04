A Mercedes vive em 2024 seu pior começo de temporada na Fórmula 1 em mais de uma década, com apenas 26 pontos conquistados nas três primeiras corridas e o quinto lugar no Mundial de Construtores, coroado por um abandono duplo na etapa anterior, o GP da Austrália. E isso levou o chefe Toto Wolff a mudar seus planos para este fim de semana.

Desde o início da atual era de regulamentos da categoria, introduzida em 2022, a Mercedes vive uma queda de rendimento em comparação à fase vitoriosa de 2014 a 2021, quando conquistou consecutivamente oito Mundiais de Construtores.

A aposta arriscada no conceito do zeropod fez com que a Mercedes se complicasse na busca pelo retorno às vitórias. Mesmo assim, o time alemão conseguiu manter um certo patamar em 2022 e 2023, conquistando o terceiro e o segundo lugar no Mundial de Construtores, respectivamente.

Para 2024, a Mercedes arriscou ainda mais, mexendo na filosofia do carro e buscando reverter problemas importantes dos modelos anteriores, como uma traseira instável e um posicionamento muito dianteiro do cockpit, algo particularmente criticado por Lewis Hamilton.

E, mesmo com os elogios do heptacampeão e de George Russell no começo do ano, os resultados não vieram, dando à Mercedes um começo de temporada para esquecer, tendo conquistado menos pontos que nos anos anteriores.

Com a Mercedes buscando formas de reverter esse começo ruim de temporada, onde ocupa o quinto lugar no Mundial após três etapas, Wolff resolveu que esta não é a hora para ficar longe durante um fim de semana de corrida.

Antes mesmo do início da temporada, Wolff e a Mercedes haviam projetado uma programação que liberaria o chefe de estar presente em todos os 24 GPs, para que ele pudesse focar também em suas outras funções dentro do time alemão e da montadora. O GP do Japão seria o primeiro desta lista, mas o momento da equipe o forçou a voltar atrás.

A informação foi confirmada pela Mercedes à Sky Sports F1. Com isso, Wolff deixará de comandar o fim de semana à distância, de sua casa em Mônaco, e estará presente no paddock de Suzuka pela primeira vez desde 2022, já que, no ano passado, ele também não compareceu ao GP do Japão.

