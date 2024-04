O pacote de atualizações da Red Bull para o GP do Japão de F1

Após ver o tricampeão consecutivo Max Verstappen abandonar no GP da Austrália de Fórmula 1, vencido pelo ferrarista espanhol Carlos Sainz, a Red Bull terá um pacote de atualizações para o GP do Japão, reporta o Formu1a.uno.

'Compatriota' da Ferrari, o site italiano destaca que a Red Bull Racing deve reagir ao triunfo do time de Maranello em Albert Park, uma vez que Suzuka deve ser mais favorável à escuderia anglo-austríaca da F1.

Aliás, a equipe da Itália também deve ter coisas novas -- na suspensão traseira -- na etapa, mas coisas pequenas na comparação com o que os taurinos projetam para o Japão, onde o holandês Verstappen terá, entre outras novidades, assoalho revisado. A Ferrari, por sua vez, 'promete' atualizações em Ímola.

De todo modo, em Suzuka, a 'RBR' pode ter seu cronograma de novidades 'atrapalhado' pelo mau tempo, embora a previsão possa mudar nos próximos dias antes das atividades de pista no circuito nipônico de propriedade da Honda, cujas curvas de maior velocidade em relação a Melbourne favorecem a RBR.

