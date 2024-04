F1: McLaren revela pintura exclusiva para o GP do Japão

A McLaren correrá no evento de Suzuka da Fórmula 1 com uma pintura produzida pelo artista japonês MILTZ nos dois MCL38 pilotados por Lando Norris e Oscar Piastri. A arte, que muda a aparência da tampa do motor, dos sidepods e da asa dianteira, apresenta um dragão correndo entre as nuvens, com elementos inspirados na caligrafia japonesa do período Edo.

"A obra de arte de MILTZ é inspirada em Edomoji, uma caligrafia tradicional japonesa, que ele funde com a arte e a cultura modernas e, nesse caso, usada para representar a velocidade de um carro de Fórmula 1 na forma de um dragão correndo pelas nuvens", disse a McLaren.

A mais recente mudança na pintura da McLaren faz parte da chamada campanha Driven by Change, criada em conjunto com a parceira British American Tobacco, que exibe sua marca Vuse de cigarros eletrônicos nos carros da McLaren.

Libré especial do McLaren MCL38 Foto de: McLaren

A McLaren disse que a campanha, que retorna para uma quarta temporada, "celebra os criativos emergentes por meio da plataforma global de automobilismo, oferecendo oportunidades de mostrar sua arte inovadora" para o mundo.

"Estamos realmente empolgados em levar a Driven by Change ao Japão para a interação de 2024 da campanha, juntamente com nosso parceiro Vuse", disse a diretora de marketing da McLaren Racing, Louise McEwen.

"Agora, em seu quarto ano, temos visto o sucesso da campanha em mostrar a incrível criatividade desses artistas talentosos e desconhecidos para o mundo ver em nossos carros de corrida.", analisou Louise McEwen.

O designer MILTZ disse: "Quando me tornei um artista autônomo, nunca pensei que uma oportunidade como essa fosse possível - este é o maior projeto internacional que já realizei."

Pintura especial do McLaren MCL38 Foto de: McLaren

"À medida que continuo a construir meu perfil como artista, quero que meu trabalho artístico defenda as ricas tradições da cultura escrita japonesa, como o Edomoji, mas com um toque moderno. Desde o meu trabalho com empresas locais no Japão até a equipe de Fórmula 1 da McLaren, há muitas histórias bonitas para contar por meio da arte.", avaliou o artista.

Neste fim de semana, a McLaren retorna ao local de seu primeiro pódio duplo da temporada de 2023, com Norris e Piastri ficando em segundo e terceiro, respectivamente, no GP do Japão do ano passado, quando a equipe voltou à forma durante a temporada.

Nas três primeiras corridas de 2024, a equipe de Woking emergiu como a terceira equipe na classificação, atrás da Red Bull e da Ferrari, indo para Suzuka pouco à frente da Mercedes.

A McLaren tem apresentado pinturas únicas com regularidade, correndo com esquemas de cores diferentes em várias corridas em 2023.

Em Silverstone, a McLaren correu com uma pintura cromada e prestou homenagem à herança vencedora da Tríplice Coroa em Mônaco e na Espanha. Também apresentou uma pintura Driven for Change em Abu Dhabi, além de designs especiais para Las Vegas, Singapura e Japão.

Pintura especial do McLaren MCL38 Foto de: McLaren

DONA da F1 COMPRA MotoGP: CELSO MIRANDA e FAUSTO MACIEIRA discutem EFEITOS e o futuro das categorias

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast #4 debate compra da MotoGP / Dorna Sports pela Liberty Media

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!