O conselho de administração do Circuito de Spa-Francorchamps compartilhou seus planos futuros em uma coletiva de imprensa. De acordo com os planos, serão realizadas grandes obras de melhoria da pista e de infraestrutura nos próximos cinco anos.

Uma nova camada de asfalto será colocada em um determinado trecho da pista para proporcionar maior aderência.

Além disso, a direção também planeja mudar o propósito da pista de rallycross. Ela tem sido usada para corridas do Mundial (WRX) desde 2019, mas o campeonato mudou para a pista de Mettet este ano.

A intenção é transformar a pista em uma área para torcedores. Além disso, a reorganização das áreas de camping e estacionamento e a reforma de alguns edifícios também estão entre as metas.

Todo o projeto custará aproximadamente 40 milhões de euros (cerca de R$ 217 milhões) e levará cinco anos para ser concluído.

Spa-Francorchamps já havia passado por mudanças nos últimos anos. Várias alterações foram feitas para trazer novamente as corridas de Endurance de motocicletas.

Caixas de brita foram adicionadas na La Source, Les Combes e Pouhon, e a área da Eau Rouge-Raidillon foi ampliada.

Além disso, uma grande arquibancada permanente foi instalada no topo da Raidillon. Também estavam em andamento as obras de uma nova arquibancada permanente para substituir a antiga arquibancada entre a La Source e Eau Rouge.

