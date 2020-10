Neste fim de semana, a Fórmula 1 retorna a um de seus palcos mais famosos: a pista de Ímola, que sedia o GP da Emilia Romagna. O circuito italiano volta ao calendário após 14 anos e terá um formato inédito, com atividades competitivas apenas sábado e domingo.

Além do celebrado retorno do Autódromo Enzo e Dino Ferrari, a corrida também gera expectativa em função da possível confirmação do sétimo título de construtores consecutivo da equipe Mercedes.

A prova também pode ser decisiva para o mercado de pilotos, especialmente para o tailandês Alex Albon, da Red Bull. É o que o Motorsport.com explica abaixo, então confira o que está em jogo no GP da Emilia Romagna, em Ímola:

*Os horários das atividades de pista e dos programas do Motorsport.com você vê mais abaixo

Título da Mercedes

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Campeã de pilotos e construtores desde 2014, o time alemão pode garantir o hepta entre as equipes já em Ímola. Para isso, precisa sair da pista com pelo menos 176 pontos a mais que a Red Bull. No momento, as Flechas de Prata têm vantagem de 209 unidades.

'Vida' de Albon

Pressionado na Red Bull, Albon terá em Ímola a última prova para convencer a equipe de que merece seguir no time. A diretoria da escuderia avisou que pretende definir a questão na Turquia, a etapa seguinte. Assim, agora é a hora H para o tailandês.

Definição da Williams

George Russell, Williams FW43 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Em meio às especulações sobre o mercado de pilotos, é importante observar a situação da Williams, na qual o britânico George Russell é ameaçado pelo mexicano Sergio Pérez, que sairá da Racing Point, busca vaga para 2021 e conta com o forte apoio financeiro de patrocinadores. Russell vem afirmando que a equipe deve clarificar a situação em algum momento deste fim de semana, garantindo sua permanência.

Dupla da Haas

Kevin Magnussen, Haas VF-20 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Após a confirmação da dispensa do dinamarquês Kevin Magnussen e do francês Romain Grosjean, aumenta a expectativa para o anúncio da dupla da equipe norte-americana para o ano que vem. Os mais cotados são o russo Nikita Mazepin e o alemão Mick Schumacher.

Evento de dois dias

Pitlane Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

O GP marca a estreia de um formato de dois dias, sem treinos livres na sexta-feira. Ao invés de de 4 horas de sessões práticas, os pilotos terão só 1h30 de pista antes da classificação. É um teste para que, futuramente, seja possível realizar mais etapas com tal programação.

Todas as notícias sobre o GP de Ímola de F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos! Veja abaixo os horários da etapa da Emila Romagna: